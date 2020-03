Saganovci záverečnú etapu Paríž - Nice nedokončili, Bora však oslavuje víťazstvo

Kolumbijský cyklista Nairo Quintana vyhral v sobotu záverečnú 7. etapu pretekov Paríž - Nice.

Jazdec stajne Arkea Samsic triumfoval v horskej etape dlhej 166 km z Nice do Valdeblore La Colmiane po úniku. Druhý skončil Tiesj Benoot (+46 s), tretí finišoval Thibault Pinot (+ 56). Slovenskí reprezentanti Peter Sagan a Juraj Sagan (Bora-Hansgrohe) etapu nedokončili. Celkovým víťazom pretekov sa stal nemecký jazdec tímu Bora-Hansgrohe Maximilian Schachmann, ktorý prišiel do cieľa so stratou 58 sekúnd na víťaza.