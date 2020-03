Firma zo Svitu, ktorá vyvinula unikátne rúška, má problém: Akútne potrebujeme šičky

Snažia sa priložiť ruku k dielu! V textilnom podniku vo Svite (okr. Poprad), kde sa doteraz vyrábali ponožky pre armádu a políciu, chcú prejsť na šitie rúšok na viacnásobné použitie.

Hoci je o ne enormný záujem, firma má obrovský problém. Vo Svite začali s vývojom unikátnych rúšok, ktoré majú slúžiť na viacnásobné použitie. V spolupráci s Výskumným ústavom chemických vlákien už vyrobili niekoľko skúšobných prototypov. „Za pár dní budeme mať definitívny výrobok a začneme s výrobou v miliónových sériách. Rokujeme aj s dodávateľmi strojov na zváranie látky, čo by výrobu niekoľkokrát znásobilo. Výrobca strojov už testuje možnosti a začiatkom týždňa budeme poznať výsledky,“ vysvetlil riaditeľ Tatrasvitu Svit Dušan Repaský s tým, že vývojom prešiel aj materiál. „My máme nielen strieborné vlákna, ale vyrobili sme mriežku, ktorú implantujeme do netkanej textílie a tým zabezpečíme väčšiu antimikrobiálnu a antibakteriálnu ochranu,“ uviedol generálny riaditeľ Výskumného ústavu chemických vlákien (VÚCHV) Martin Budzák.

Potrebujú šičky

Firma, ktorá doteraz šila ponožky pre políciu a armády v Rakúsku, Česku či Taliansku, už obmedzila túto výrobu. „Teraz však akútne potrebujeme stovky šičiek. Vyučených aj nevyučených,“ priznal riaditeľ Tatrasvitu a dodal, že preto už oslovili úrady práce aj starostov. Všetko robia za pochodu a vo veľkej hektike, napriek tomu veria, že to má zmysel. „Verím, že sa nám to podarí a pomôže to celému Slovensku,“ uzavrel generálny riaditeľ VÚCHV.