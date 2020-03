Po verejnom súboji vzniká štvorkoalícia: Dohoda na novej vláde! Ako bude vyzerať

Presne 13 dní po voľbách je na svete nová vládna koalícia!

Lídri štyroch strán sa v piatok večer dohodli na tom, že ďalšie štyri roky má Slovensku vládnuť štvorkoalícia zložená z OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí. Novým predsedom vlády podľa všetkého bude Igor Matovič (46), ktorý oznámil, že po tvrdých vyjednávaniach sa museli vzdať jedného ministerstva.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ešte v piatok popoludní sa ukázalo, že konflikt záujmov pri skladaní novej vlády bol najmä medzi Matovičom a Richardom Sulíkom z SaS. „Dnes sa budú diať veci. Pohár pretiekol, už stačilo,“ napísal na facebooku Matovič, pričom narážal na Sulíka. Ten mu bol až doteraz najbližším spojencom, bez ktorého vládnuť nechcel. Napokon sa z nich stali rivali, ktorí súperili o ministerstvo financií. Matovič ho strane SaS nechcel dať. Namiesto toho navrhol Sulíkovi, že mu dá školstvo, životné prostredie a zahraničie.

Chceme ekonomiku

Sulíkova reakcia na seba nenechala dlho čakať. Nátlak cez sociálne siete sa mu vonkoncom nepáči. Vystúpil preto na tlačovej besede, na ktorej prehovoril o detailoch z koaličných rokovaní, o ktorých verejnosť doteraz netušila. „Sme strana ekonomického zamerania, a preto sme vždy hovorili, že budeme mať záujem o jeden ekonomický rezort. Preto musím povedať, že návrh Igora Matoviča, síce troch rezortov, ale ani jedného ekonomického, tomuto nezodpovedá. Sme presvedčení o tom, že najlepšie vieme prispieť k lepšiemu Slovensku, ak v týchto ťažkých časoch budeme zodpovedať za verejné financie,“ povedal Sulík s tým, že neexistuje ani jeden rozumný dôvod, prečo by jeho strane nemalo byť vyhovené.

Matovič nemôže všetko

Lídrovi SaS sa nepáči, ako sa Matovič správa, odkedy vyhral voľby. „Nesúhlasíme s tým, že Igor Matovič si vyberie všetko, čo chce, lebo vyhral voľby a potom povie, toto ešte ostalo, nech sa páči. Toto pre nás nie je vyjednávanie medzi partnermi,“ povedal Sulík. Dodal, že chce byť vo štvorkoalícii. „Sme pripravení rokovať a počúvať rozumné argumenty. Pre mňa rozumný argument nie je, že Rišo, my ťa tam nechceme, lebo ty budeš strážiť kasu. Dúfam, že Igor Matovič pochopí, že v tej vláde nebude rozhodovať iba on. Bude mať najväčšie slovo, a to mu nikto neberie, ale bude tam mať aj partnerov. Konkrétne troch. Bude s nimi musieť hľadať dohodu,“ dodal Sulík.

Sulík zároveň jasne uviedol, o ktoré rezorty má záujem. Nechce tri, ako Matovič navrhuje, ale dva. Ide o spomínané financie a školstvo. „Preto, lebo tam vieme najviac prispieť. Tam máme najlepších ľudí a máme tam pripravené konkrétne reformné plány,“ povedal líder SaS. Podľa neho Matovič vždy pri rokovaniach vyzeral, že s týmto návrhom súhlasí. Ani raz mu nespomenul, že by ministrom financií mal byť Eduard Heger z OĽaNO. „Stačí tu jeden rozumný krok a síce priznať strane SaS ministerstvo financií a my sme prakticky na všetkom dohodnutí,“ povedal Sulík.

Večerná dohoda

Lídri sa napokon stretli popoludní a rokovali až do siedmej večer. Krátko na to verejnosti oznámili, že po 13 dňoch od volieb sa dohodli. „Cesta k dohode má prekážky, ktoré musíte prekonať. Došlo k posunom. OĽaNO urobilo ten zásadný, keď sme sa vzdali ministerstva v prospech SaS, ktorá bude mať tri rezorty,“ prezradil Igor Matovič. O postoch veľmi hovoriť nechceli. Jasné je len to, že Richard Sulík bude ministrom hospodárstva. To, že nedostal na starosti financie, komentoval zmierlivo. „Považujem to za dobrý kompromis, aby SaS vedela realizovať ekonomickú časť svojho programu. Dohoda je dobrá a vyvážená,“ skonštatoval Sulík. Ten bude zároveň podpredsedom vlády pre ekonomiku. Už dnes majú stretnutie s prezidentkou, ktorej chcú predstaviť mená jednotlivých ministrov. Ona ich vzápätí môže schváliť, ale aj odmietnuť. Nová štvorkoalícia vznikla pomerne rýchlo aj pre pandémiu okolo koronavírusu, ktorý chce vláda okamžite riešiť.

Ako to má vyzerať