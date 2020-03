Trojica koaličných strán sa stretla pod rúškom noci: Čo dohodli na tajnej schôdzke?

Riešili posledné detaily pri viedenskom rezni. Vyjednávači strán OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí sa stretli v utorok večer v hotelovej reštaurácii a popri výdatnej večeri zrejme dolaďovali posledné detaily budúceho koaličného spojenectva.

Nový Čas zachytil lídrov trojice strán, ktoré sľubujú, že už čoskoro verejnosti predstavia zoznam ministrov. Prečo chýbala SaS?

Dohoda o novej vláde by mala byť už takmer hotová. Šéf OĽaNO Igor Matovič už začiatkom týždňa avizoval, že s partnermi zo strán Sme rodina, SaS a Za ľudí je viac-menej dohodnutý na menách v novom vládnom kabinete. „Je dohodnutého veľmi veľa, sme pred finále,“ povedal Matovič v pondelok, aj keď konrétnych ľudí nechcel menovať. „Potom si určíme mantinely pre každého ministra, aby mal domácu úlohu, čo má vypracovať do programového vyhlásenia vlády,“ dodal šéf Obyčajných ľudí. Dolaďovanie detailov medzi budúcimi koaličnými spojencami pokračovalo aj v utorok večer.

Nový Čas zachytil Matoviča s jeho pravou rukou a budúcim ministrom Eduardom Hegerom na stretnutí so zástupcami strán Sme rodina a Za ľudí v bratislavskom Hoteli Devín. Za jedným stolom pri večeri sa tak okrem Obyčajných ľudí ocitol aj Boris Kollár s Milanom Krajniakom a Veronika Remišová a Roman Krpelan. Prekvapivo ako jediní z rokujúcich strán na večeri chýbali zástupcovia strany SaS. „To bolo len tak, že po celodenných rokovaniach sme sa šli navečerať a popri tom sme sa aj rozprávali, ale nebolo to žiadne oficiálne rokovanie,“ opísal stretnutie Milan Krajniak zo Sme rodina.

Všetci mali rezeň

Pikošky z rokovania však Kollárov podpredseda nepriblížil. Večera podľa neho prebiehala v neformálnom duchu. „Môžem vám prezradiť, že všetci pritomní si dali viedenský vyprážaný teľací rezeň so zemiakovou kašou, iba pán Heger si dal ryžu. Jasné, že sme sa bavili aj o politike, ale bolo to tak, že sme sa išli hlavne navečerať,“ uviedol Krajniak bez toho, aby prezradil detaily rozhovorov. Predstavitelia liberálov z SaS podľa neho chýbali, lebo neboli hladní. „Po skončení rokovaní proste tí, ktorí sme boli hladní, sme si povedali, že ideme sa najesť. Lúčili sme sa a my sme povedali, že ideme sa navečerať, a kto chcel, išiel sa navečerať,“ zakončil Krajniak.

Na druhý deň dopoludnia už zavítal do Prezidentského paláca líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý tam rokoval so Zuzanou Čaputovou o zostavovaní novej vlády. Či už jej predložil kompletný zoznam mien, sa verejnosť nedozvedela. Budúci premiér ani hlava štátu novinárom nechceli prezradiť viac. „Pani prezidentka sa stretla s Igorom Matovičom a debatovali o procese zostavovania novej vlády,“ skonštatoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.