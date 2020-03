Ibi Maiga mal vážnu nehodu s Mirkou Partlovou: Mrazivá spoveď, po rokoch na mieste hrôzy!

Spomienky, ktorá mátajú aj po rokoch. Herec Ibrahim Maiga a herečka Mirka Partlová mali v roku 2002 nehodu na skútri.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Ibi po 18 rokoch prišiel na miesto hrôzy a spomína na to, čo sa stalo. Viezli sa pri vodnom areáli v Čunove, skúter riadila Mirka, keď havarovali. ,,Celou váhou som padol na tento stĺpik, odtrhnutá pečeň, vnútorné krvácanie a polroka v nemocnici. Schudol som vtedy 17 kíl, ani lekári nevedeli či to prežijem," opisuje drámu Ibi.

,,Dodatočne by som chcel zo srdca poďakovať neznámemu pánovi, ktorý ma s manželkou urgentne zobrali do nemocnice na Antolskej, keby sa čakalo na sanitku, asi by som dnes už nebol. Zároveň ďakujem všetkým lekárom a sestrám a pánovi primátorovi Pechanovi a všetkých ľuďom, čo sa za mňa vtedy modlili a detským domovom a stovkám listov. To všetko mi dalo silu bojovať," hovorí dnes známy zabávač. Ibi poďakoval majiteľovi fitnescentra WM v Rači, kde mu pomohli opäť nabrať silu, a za pomoc tiež Žigovi Pálffymu a Zore Czoborovej. Spomenul si tiež na rodinu Višňovských z Nových Zámkov, ktorí ,,ma brali ako syna a urobili pre mňa maximum".