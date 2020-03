Žiaci zostávajú na 14 dní doma, čo čaká rodičov a učiteľov: Hrozí školský rok aj v júli?

Čaká ich domáce štúdium. Žiaci základných a stredných škôl sa budú nasledujúce dva týždne vzdelávať doma.

Krízový štáb rozhodol o zatvorení zariadení od pondelka budúceho týždňa. V Bratislavskom kraji už so samoštúdiom začali. Aké sú ich skúsenosti a hrozí nám posunutie konca školského roka na júl?

Niektoré samosprávy k zatvoreniu školských zariadení už pristúpili, ďalšie to čaká od budúceho týždňa. „Školy budú zatvorené od pondelka, aby sa ľudia na to stihli pripraviť,“ povedal po skončení rokovania krízového štábu Peter Pellegrini s tým, že opatrenia budú trvať 14 dní bez ohľadu na to, či doteraz boli alebo neboli zatvorené. Potvrdil, že maturitné skúšky, ktoré sa mali konať od 17. do 20. marca, sa budú musieť na minimálne dva týždne odložiť. Zároveň sa vyjadril aj k otázke, či sa bude posúvať koniec šolského roka. „Štrnásť dní vedia školy zvládnuť výpadok vo výučbe tak, aby sme nemuseli posúvať školský rok,“ upresnil. Faktom je, že posledné dva júnové týždne už žiaci venujú výletom a iným aktivitám a mohli by tak nimi nahradiť stratené dva týždne počas pandémie koronavírusu.

Domáce štúdium

V Bratislavskom kraji už školy nabehli na systém domáceho štúdia. Učitelia, ktorí pracujú z domu, pripravujú žiakom učivo a materiály cez edupage. Ten ponúka aj testy, takže pedagógovia majú spätnú väzbu, ako to žiaci zvládajú. „Riešime takto všetky predmety. Hľadáme učivá, ktoré sa dajú cez domáce štúdium prebrať. Samozrejme, že vidíme, že to, čo žiakom trvá v škole 20 minút, doma vypracovávajú aj hodinu,“ povedala pre Nový Čas riaditeľka bratislavskej ZŠ Sibírska Milena Partelová. Podľa nej je v tomto smere dôležitá aj pomoc rodičov. To, že by sa posúvalo ukončenie školského roka si neviem predstaviť. Mnohí už majú naplánované dovolenky, preto tak vážne pristupujeme k tomuto domácemu štúdiu. Či to zvládneme, uvidíme,“ dodala s tým, že učitelia budú dostávať normálny plat, tak ako doteraz.

Dva mesiace prázdnin majú svoje opodstatnenie

Gabriela Herényiová, psychologička

Toto sme ešte nezažili. Ale už Jules Verne hovoril o dvoch mesiacoch prázdnin, takže to má svoje opodstatnenie. Neviem, ako by prebiehala výučba pri vysokých teplotách, bol by to dosť veľký chaos. Oddýchnuť si musia aj učitelia, tí potrebujú mesiac vkuse, aby si oddýchli a to neviem, či by im vyšlo.

Dva týždne sa dajú zvládnuť

Peter Goliáš, riaditeľ INEKO

Pokiaľ viem, žiaci dostávajú dostávajú domáce úlohy cez edupage. Takže majú domáce štúdium. Otázne je, či sa to dá naplánovať celoplošne na celé Slovensko, či si to školy dokážu takto zariadiť. Ak bude výluka jeden-dva týždne, malo by sa to zvládnuť, ak by to bolo dlhšie, tak si viem predstviť, že by sa posúval školský rok. Ale to je skôr otázka pre ministerstvo školstva.