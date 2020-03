Vlhovej zmiešané pocity po sezóne: S dvomi glóbusmi dvojtýždňová karanténa

Po tom, čo ju v tejto sezóne postihlo, ani sama neverila, čoho je schopná. Najlepšia slovenská športovkyňa roku 2019 Petra Vlhová (24) si napriek tomu, že bola ťažko skúšaná, splnila ďalší zo svojich športových snov.

Získala ako prvá Slovenka v histórii dva malé krištáľové glóbusy, a to ju robí bezkonkurenčne najlepšou.Z Aare už mieri domov a vie, že ju neminie dvojtýždňová karanténa. Nevie však, ako sa k nej dve vzácne trofeje dostanú.

„V prvom momente som nechcela veriť, že je to pravda, ale potom sa to potvrdilo. Boli to veľmi zmiešané pocity. Stále si úplne neuvedomujem, čo som dosiahla, možno aj tým, že mi reálne nedali glóbusy do rúk. Vôbec netuším, kedy mi ich dajú. Možno si to uvedomím, až keď ich budem mať v rukách,“ povedala Petra, ktorá si viac cení ten za slalom: „Určite je vzácnejší, pretože vždy som chcela získať glóbus v slalome. Je to moja disciplína, ale, samozrejme, vážim si aj ten za paralelné disciplíny.“

Spokojný aj nespokojný

V tie glóbusy viac ako ona veril jej tréner Livio Magoni, ktorý svojej zverenke gratuloval medzi prvými a k úspechu pridal pre RTVS aj tieto slová: „Naším cieľom bol už od začiatku prípravy zisk aspoň jedného malého glóbusu a to sa nám podarilo splniť. Nie som však spokojný s celkovým poradím Svetového pohára. „Stratili sme príliš veľa bodov, s ktorými sme počítali, a tie nám chýbali v boji o víťazstvo s Federicou Brignoneovou. Vieme, čo sa stalo Mikaele Shiffrinovej. Celkovo to bola šialená sezóna.“

Šialená, ale úspešná

Sezóna to bola naozaj šialená, ale v konečnom dôsledku pre rodáčku z Liptova aj mimoriadne úspešná. Celkovo päťkrát stála v sezóne 2019/2020 na najvyššom stupni pódia. Z tejto pätice triumfov si Petra, ale aj celý lyžiarsky svet najviac cenia parádny skalp Shiffrinovej v záhrebskom slalome, ale aj úspešnú obhajobu triumfu pred početnou diváckou kulisou vo Flachau.

Bude len doma

Koronavírus postavil na hlavu aj Vlhovej plány. „Ideme domov a budem tam, kým všetko neprejde. Teraz je veľmi nebezpečné chodiť hore-dole. Chceli sme lyžovať, ale, žiaľ, musím byť doma. Budem trénovať, aby som sa udržala v kondícii,“ dodala Petra a jej brat Boris, ktorý s asistentom trénera Matejom Gemzom dodržali stávku a po Petrinom úspechu si oholili hlavu, pridal: „Asi musíme byť dva týždne doma v karanténe. Páči sa mi, ako to na Slovensku podchytili, že to nepodceňujú.“

Slovenka v SP 2019/2020

- konečné poradie SP: 3. Petra VLHOVÁ 1 189

- slalom: 1. VLHOVÁ 460

- paral. disciplíny: 1. VLHOVÁ 113

- zjazd: ... 16. VLHOVÁ 164

- super-G: 14. VLHOVÁ 119

- obr. slalom: 2. VLHOVÁ 333

- kombinácia: Vlhová nedokončila ani jedny preteky

Petra na pódiu v sezóne 2019/2020

1. miesto:

St. Moritz - 15. 12. 2019: paralelný slalom

Záhreb - 4. 1. 2020: slalom

Flachau - 14. 1. 2020: slalom

Sestriere - 18. 1. 2020: obr. slalom

Kranjska Gora - 16. 2. 2020: slalom

2. miesto:

Killington - 1. 12. 2019: slalom

Lienz - 29. 12. 2019: slalom

Kranjska Gora - 15. 2. 2020: obr. slalom

Koniec aj pre mužov

Zrušené je aj záverečné podujatie SP mužov v Kranjskej Gore, takže aj alpskí lyžiari ukončili sezónu. Prvý veľký glóbus za celkový triumf v SP tak po osemročnej hegemónii Rakúšana Hirschera získal Nór Aleksander Aamodt Kilde a malé za slalom a obrovský slalom, ktoré mali byť v slovinskom stredisku, patria jeho krajanovi Kristoffersenovi. Už predtým mali istotu výhier v zjazde Švajčiar Feuz, v super-G jeho krajan Caviezel, v kombinácii Francúz Pinturault a v paral. disciplínach Švajčiar Meillard.