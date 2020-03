Matej Tóth má problém: Nechcem, aby mi koronavírus ukončil kariéru!

Vážna komplikácia! Slovenský atletický zväz (SAZ) po pondelkovom nariadení vlády zakázať všetky športové podujatia až do 23. marca, zrušil medzinárodné chodecké preteky Dudinská päťdesiatka.

Na šírenie koronavírusu tak doplatil Matej Tóth (37), ktorému sa tak oddialila možnosť dosiahnutia olympijského limitu na hry v Tokiu! „Nie je problém splniť limit, ale neviem kde,“ povedal pre Nový Čas obhajca zlata z Ria de Janeiro.

? Čo vám po oficiálnom zrušení Dudinskej päťdesiatky napadlo ako prvé?

Hovorilo sa o tom, ale stále sme to brali iba ako poslednú možnosť, na ktorú sme ani veľmi nemysleli. Mrzí ma, že sa situácia takto skomplikovala, ale taký je šport a život. Raz ste hore a raz zasa dole. Samozrejme, že to všetko vplýva aj na moju psychiku a celkové rozpoloženie.

? S tým úzko súvisí aj vaša momentálna forma. Myslíte si, že sa vám ju podarí udržať na špičkovej úrovni?

Už teraz cítim, že som kdesi na hrane a že každý ďalší týždeň to bude už len ťažšie. Päťdesiatka sa nedá ísť hocikedy a nie je ich ani tak veľa.

? Aké sú vaše náhradné varianty, kde by ste si mohli v termíne splniť limit?

Po zrušení akcie v Dudinciach pripadali do úvahy preteky na Ukrajine, no tie sa nakoniec ukázali ako nereálna možnosť. Ďalšia cesta, ako dosiahnuť potrebný limit, by mohla viesť cez majstrovstvá Francúzska, ktoré sa budú konať 22. marca. O štarte na tomto podujatí vážne rokujeme.

? Ak by nevyšla ani táto možnosť, máte v talóne ešte niečo ďalšie?

V apríli a v máji ešte je zopár väčších podujatí so štatútom Európskej atletiky, o ktorých by sa dalo rozmýšľať. U mňa teraz nie je problém získať ten limit, ale skôr ide o to, kde.

? Pripúšťate si aj najčiernejší scenár, že by ste sa v Tokiu napokon nemuseli objaviť?

Určite. Takýmto myšlienkam sa človek neubráni. Do poslednej chvíle však chcem veriť, že to všetko ustojím a zvládnem. Ak by to však nebodaj všetko dopadlo úplne inak, hádzať sa o zem nebudem. Chcel som ukončiť kariéru na olympiáde, tak dúfam, že mi ju neukončí koronavírus!

Kde môže štartovať:

22. marca na francúzskom šampionáte v Giene

4. apríla M SR v Poděbradoch (ak tam zaradia aj 50 km)

2. - 3. mája na MS chodeckých družstiev v Minsku

Limit splní aj o polnoci s prstom v zadku

Získať miestenku na olympiádu v Tokiu by nemal byť pre Mateja Tótha (37) problém. Legendárny chodec Pavol Blažek (61) si dokonca myslí, že slovenský fenomén môže vážne rozmýšľať aj nad obhajobou zlata z Ria de Janeiro!

„To, že nebude Dudinská päťdesiatka, teda bude mať výpadok, by nemal mať problém. Matej má osobný rekord 3:34:38 hod. a olympijský limit je 3:50 hod., čo je v prepočte takmer štyri kilometre na päťdesiatku,“ povedal pre Nový Čas Blažek. „Som presvedčený, že keby išiel päťdesiatku aj o polnoci, tak ten limit dá aj, takpovediac, s prstom v zadku. Natrénované má a má na to aj čistú hlavu,“ uviedol exmajster Európy a štvornásobný olympionik a k Maťovým ambíciám dodal: „Má na zlatú obhajobu. Ak aj náhodou nie, tak medaila bude určite.“

Tóthovou skvelou formou si je istý aj šéftréner slovenských atlétov Martin Pupiš (41). „Je to v pohode, no snažíme sa dohodnúť čo najskorší možný termín náhradnej akcie za Dudince, aby to čo najmenej ovplyvnilo Matejovu fazónu a prípravu. Som však presvedčený, že limit by dal aj s nevyladenou či menej načasovanou formou,“ doplnil optimisticky pre Nový Čas Pupiš.