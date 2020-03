Pellegrini odkázal Matovičovi, nech si odpustí teatrálne vystúpenia: Možno je frustrovaný, že...

Dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) poprosil lídra OĽaNO Igora Matoviča, povereného zostavením vlády, i ďalších politikov, aby nevstupovali do procesov súvisiacich so zamedzením nákazy novým koronavírusom svojimi "teatrálnymi" vystúpeniami.

Vyhlásil to po štvrtkovom zasadnutí krízového štábu. "Buď nech prevezmú moc a riadia si to, a pokiaľ tak neurobia, nech nás nechajú na pokoji robiť si svoju robotu. Do poslednej minúty na pozíciách budeme pracovať tak, ako sa patrí," skonštatoval premiér s tým, že politika ho aktuálne nezaujíma. "Zaujíma ma len to, ako Slovensko zvládne túto krízu, ešte sme len na jej začiatku," dodal.

Matovič podľa neho svojimi vyjadreniami uráža stovky a tisícky ľudí, ktorí pracujú na zvládnutí situácie v súvislosti s novým koronavírusom. "Je možno frustrovaný z toho, že sa mu nedarí dohodnúť vládnu koalíciu a pripraviť vládu, aby prevzala moc," reagoval na Matoviča s tým, že je podľa neho možno nervózny z toho, že "od včera sú všetci rozhádaní".

Matovič vo štvrtok pred novinármi vyhlásil, že za prvoradé považuje to, aby mal krízový štáb plán ako postupovať aj v prípade potvrdenia väčšieho výskytu ochorenia COVID-19. Krízový štáb však podľa neho plán nemá. Matovič chcel na zasadnutí krízového štábu navrhnúť, aby mobilní operátori posielali SMS správy klientom, ktorí sa vrátia zo zahraničia, že majú ostať v karanténe. Tvrdí však, že mu to Pellegrini neumožnil, a preto zo zasadnutia odišiel aj s potenciálnym budúcim ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím.