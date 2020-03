Hlúpe reči neprajníkov ju motivovali k tvrdej drine: Parádna premena anglickej speváčky

Jedenásť mesiacov tvrdej driny. Presne to stálo za skvelou premenou anglickej country speváčky Lucy Spraggan (28). Najväčšou odmenou bol pre ňu fakt, že si opasok na svojich nohaviciach mohla pritiahnuť o dierku užšie.

V roku 2012 sa zúčastnila na speváckej súťaže a stala sa známou. Začala sa živiť hudbou, no stále ju ťažila neprajnosť jej okolia. Aj napriek tomu, že zmenila svoj životný štýl, začala sa o seba viac starať, neprajníci si stále našli niečo, na čo mohli útočiť. „Si mladá a obliekaš sa ako stará právnička, ktorá práve vyšla zo súdu,“ napísala jej do komentára jedna z „fanúšičiek“ s tým, že nemá vkus. „Myslíš si, že nosím každý deň kostýmy? A keby aj, teba do toho naozaj nič nie je,“ odbila ju podľa webu TheSun speváčka.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

povedala s odstupom. Dodala tiež, že aj keď sa ľudia stále menia, to, že zhodia pár kíl, z nich nového človeka nespraví. Keď sa už dokázala spamätať z neprajnosti verejnosti, stratila oporu, ktorá jej pomohla tlak znášať.„Je ťažké oznámiť vám, že po šiestich rokoch šťastia, radosti a naozajstnej lásky sme sa rozišli. Mali sme spolu naozaj šťastné obdobie a boli sme veľmi vďačné za lásku, ktorú sme dostávali,“ povedala vtedy s tým, že aj keď sa ich zväzok rozpadol, zostávajú kamoškami.

Ani ťažké obdobia života však speváčku, ktorá ohromila svojím vystúpením množstvo fanúšikov, nedokázali zlomiť. „Som najlepšou, akou som kedy bola, a stáe tvrdo makám na tom, aby som takou zostala,“ dodala.