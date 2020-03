Nezvyčajný zážitok zo svahu v Tatranskej Lomnici: Štvornohý votrelec sa pridal k lyžiarom!

Zážitky z hôr môžu byť niekedy veľmi zaujímavé. Presvedčili sa o tom napríklad aj lyžiari v Tatranskej Lomnici.

Zážitky z hôr môžu byť niekedy veľmi zaujímavé. Presvedčili sa o tom aj lyžiari v Tatranskej Lomnici. Na zjazdovku Buková hora totiž vybehla zdatná laň a hodnú chvíľu po nej pobehovala.

„Boli sme ráno s deťmi na lyžiarskom tréningu a pri druhej jazde hore sedačkou som neveril vlastným očiam. Veľká laň najprv ladne prebehovala krížom cez lyžiarsku trať, ale keď zazrela lyžiarku, začala pred ňou utekať po trati. Zo sedačky lanovky to bol zaujímavý pohľad, ale na zjazdovke by som ju stretnúť nechcel,“ s úsmevom nám povedal jeden z rodičov detí, ktoré tam minulý piatok trénovali. „K takýmto situáciám môže dôjsť hlavne v ranných hodinách pred začiatkom prevádzky strediska. Je potrebné uvedomiť si, že zviera je pri takomto stretnutí v ešte väčšom šoku ako lyžiar, preto je na mieste ohľaduplnosť, namiesto jazdy v plnej rýchlosti za dobrou fotkou radšej spomaľte a dajte priestor zvieraťu na únikovú cestu,“ povedal hovorca tatranského lyžiarskeho strediska Marián Galajda. „Aj keď zvieratá si zvykajú na ľudské aktivity v ich prirodzenom prostredí, aj my by sme si mali uvedomiť, že aj tatranské zjazdovky sú v národnom parku a prejaviť k prírode ohľaduplnosť“ vraví riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.