Miroslava vyhrala dovolenku v súťaži Nového Času: V Turecku sme ešte nikdy neboli

Neverila vlastným očiam. Miroslava (37) z Čadce si v súťaži Trhaj na 3-krát! s Novým Časom trhla rodinnú dovolenku v Turecku v hodnote 2 500 eur.

Z výhry má obrovskú radosť. Miroslava je pravidelnou čitateľkou Nového Času, a keďže už tri roky nebola na dovolenke pri mori, jeden zo štyroch ultra all inclusive pobytov pre 2 dospelé osoby a 1 dieťa do 12 rokov ju mimoriadne potešil. „V Turecku sme ešte nikdy neboli. Boli sme v Tunisku a všelikde inde, ale do Turecka pôjdeme prvýkrát,“ prezradila natešená žena. Pobyt na 7 nocí v hotelovom reťazci Sherwood Hotels v hodnote 2 500 eur od CK Sun & Fun Holidays si Miroslava chce užiť s priateľom a so svojím 7-ročným synom. „Syn už raz letel, takže vie, čo ho čaká, a veľmi sa teší,“ poznamenala Miroslava. Súčasťou výhry je totiž aj letecká doprava s odletom z Bratislavy. „Zo všetkého najviac sa všetci spoločne tešíme najmä z toho mora, “ priznala sa.

Keď strhla nálepku z titulky najčítanejšieho denníka, ani neverila, že to môže byť pravda. „Také niečo som nikdy nevyhrala. Naposledy sa mi pošťastilo vyhrať valentínsku večeru v hodnote 50 eur. To, že sa na mňa usmeje šťastie aj druhýkrát v takom krátkom čase, som ani nečakala,“ dodala s úsmevom.