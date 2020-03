Prísne opatrenia Markízy na nakrúcaní obľúbeného seriálu pre koronavírus: Hrozí koniec Oteckov?!

Obavy tvorcov! Markizácky seriál Oteckovia sa teší veľkej obľube u divákov.

Tí by boli určite veľmi smutní, keby sa nedočkali nových častí. Na Slovensku sa však zavádzajú prísne opatrenia pre výskyt smrteľného koronavírusu. Výnimkou nie je ani televízia, ktorá musí riešiť veľký problém. Nakrúcanie seriálu totiž aj naďalej pokračuje, no herci, ako aj celý štáb, musia byť kontrolovaní a na pľaci pravidelne dochádza k dezinfekcii. Ani tieto opatrenia však nevymažú nervozitu, ktorá tam panuje. Dajú kompetentní v Záhorskej Bystrici seriálu stopku?!

Koronavírus rieši celá krajina a táto vážna téma zasiahla, samozrejme, aj tvorbu najobľúbenejšieho seriálu na Markíze. Seriáloví Oteckovia Vlado Kobielsky, Filip Tůma, Marek Fašiang či Braňo Deák však aj naďalej nakrúcajú nové časti. V zákulisí je však cítiť, že herci ani štáb nie sú úplne vo svojej koži. „Všetci si uvedomujú situáciu, ktorá je momentálne vo svete a aj na Slovensku. Samozrejme, aj herci majú obavu, netreba nič podceňovať. Sú veľmi disciplinovaní a snažia sa dodržiavať všetky hygienické postupy. Nechcú sklamať divákov, aj preto nefrflú a nakrúcajú ďalšie časti seriálu,“ prezradil zdroj priamo zo štábu.

Nový Čas kontaktoval jedného z Oteckov ohľadom témy koronavírusu a jeho vplyvu na výrobu seriálu, no do reči mu príliš nebolo. „Prosím, kontaktujte PR oddelenie Markízy,“ napísal nám v SMS Vlado Kobielsky. Vážne opatrenia Markíza podľa našich informácií nenecháva nič na náhodu a svojim hviezdam chce zaručiť bezpečné prostredie, čo si vyžiadalo niekoľko opatrení, ktoré sa musia na pľaci dodržiavať na sto percent. „TV Markíza zaviedla na svojich pracoviskách nielen všetky preventívne opatrenia odporučené odborníkmi, ale aj dodatočné bezpečnostné opatrenia nad rámec tých základných, s cieľom ochrániť všetkých ľudí v čo najväčšej možnej miere. Zároveň boli všetci informovaní o daných preventívnych opatreniach, ktoré sme implementovali aj na miestach výroby programov, či už ide o dezinfekciu, meranie teploty, manažment cestovania a pod.,“ povedala PR manažérka televízie Andrea Macáková.

Seriál tak nateraz pokračuje v starých šľapajach a nakrúca sa, kompetentní však myslia aj na to, ak by prišlo k najhoršiemu. V tom prípade by bolo jediným východiskom stopnutie nakrúcania pre bezpečnosť všetkých. „Výroba seriálu Oteckovia pokračuje podľa plánu, každý deň situáciu monitorujeme a sme pripravení na všetky možné alternatívy,“ dodala Macáková.