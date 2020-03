Ligu nie je možné dohrať žiadnym formátom: Kto bude majstrom?

Najvyššia hokejová súťaž na Slovensku sa v sezóne 2019/20 nedohrá. Zástupcovia klubov Tipsport Ligy na svojom stredajšom zasadnutí vo Zvolene rozhodli o jej predčasnom ukončení.

Pristúpili k tomu pre šíriacu sa koronavírusovú infekciu a na základe pondelkového rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ktorý predbežne na dva týždne zakázal usporiadanie všetkých športových podujatí v krajine.

Predstavitelia klubov spoločne so šéfom Pro-Hokeja Richardom Lintnerom sa dohodli, že zostávajúce kolá nadstavbovej časti a ani play off už tímy neodohrajú. Ligová rada SZĽH vo štvrtok rozhodne, či a na základe čoho bude známy majster.

"Všetci sme išli na toto stretnutie s cieľom nájsť riešenia ako ligu dohrať. Zaoberali sme sa úvahou, že ak by sme dlhšie čakali, či by nám okolnosti umožňovali nejakým skráteným formátom ligu dokončiť. No ako diskusia pokračovala, každým ďalším príspevkom sme dospeli k tomu, že táto úvaha je nerealizovateľná. Dospeli sme k záveru, že v súčasnosti nie je možné dohrať súťaž žiadnym realizovateľným formátom. Či už z obchodnej, alebo logistickej stránky, je to nereálne. V tomto sa zhodli všetci zástupcovia," uviedol Lintner.

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) už predtým odložil na neurčito zápasy najvyššej súťaže Tipsport Ligy, Slovenskej hokejovej ligy (SHL), extraligy žien a juniorov a ďalších súťaží. K tomuto kroku pristúpil vzhľadom na 14-dňový zákaz organizovania akýchkoľvek verejných športových či kultúrnych podujatí na slovenskom území pre šíriaci sa koronavírus.

Hráčska asociácia SIHPA ešte pred zasadnutím apelovala prostredníctvom listu na vedenie SZĽH a spoločnosť Pro-Hokej, aby nepristúpili k úplnému zrušeniu súťaží. "Takýto krok by bol zásadným zásahom do práv hráčov, nakoľko by hrozilo, že hráči nedostanú odmeny tak, ako sa s klubmi dohodli v hráčskych zmluvách," uviedla SIHPA v stanovisku zaslanom TASR.