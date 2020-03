Veď to nie je normálne: Ľudia sú zhrození z toho, čo Laura pridáva do kúpania sebe aj synovi

Príspevok mamičky vo facebookovej skupine spustil lavínu komentárov. Mnohých zaskočilo, čo nalieva do kúpeľa sebe aj svojmu synovi.

Laura Nicholls ostala asi poriadne prekvapená z komentárov k jej príspevku. Mama priznala, že si pravidelne pridáva do kúpeľa antiseptický dezinfekčný prostriedok Dettol. Jej pleť je vďaka tomu vraj svieža, píše The Sun. Rovnakú procedúru podstupuje aj jej 8-ročný syn.

"Kúpe sa ešte niekto iný v Dettole? Vďaka tomu sa cítim tak sviežo, milujem to," napísala do skupiny. Laura ďalej vysvetlila, že si nalieva dva vrchnáky tekutého dezinfekčného prostriedku do vane raz týždenne. Neskôr v rozhovore dodala, že Dettol pridáva občas do kúpania aj synovi. "Ak sa hrá vonku a je špinavý, alebo má lakte a kolená od trávy," vysvetlila.

Zvláštny tip rozdelil mamičky na dva tábory. Jednu skupinu nápad zhrozil a druhá ho praktizuje. "Veď to smrdí! Bez šance," napísala jedna žena "Smrdela by som si ako mop," dodala ďalšia. "Nechcela by som sa kúpať v Dettole. Kto by chcel byť cítiť tou vôňou. Ja určite nie, veď ho používam na podlahy," stálo v ďalšom komentári.

Našli sa však aj ľudia, ktorí ho používajú rovnako ako Laura. "Milujem ho pri kúpaní. Celé poschodie vďaka nemu vonia super čisto a je to skvelé na liečbu po pôrode alebo operácii," napísal fanúšik skupiny. "Moja mama si myslí, že som divná (pravdepodobne má pravdu), ale milujem kúpeľ s tým prípravkom," pridala sa ďalšia užívateľka.

Samotná spoločnosť tvrdí, že je úplne bezpečné kúpať sa v dezinfekčnom prostriedku, pokiaľ je správne zriedený. "Do Dettol dezinfekčného prostriedku sme pridali Aloe Vera, ktoré je šetrné k pokožke a zabíja až 100 baktérii spôsobujúcich choroby," vyjadrila sa firma.