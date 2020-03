Na túto fotku tak skoro nezabudnete: Elena sa stala symbolom boja s koronavírusom

Nasadenie, s akým sa zdravotníci a odborníci snažia poraziť hrozbu koronavírusu, je často nadľudské. Svedčí o tom aj fotografia talianskej sestričky Eleny Pagliarini (40), ktorú na Facebooku zverejnila jej kolegyňa.

Elena počas slúženia niekoľkej služby bez voľna počas svojej krátkej prestávky doslova odpadla na pracovnom stole. V bojových podmienkach nemocnice v Cremone neďaleko Milána jej ako vankúš poslúžila klávesnica počítača, ktorý používa v práci. „Bola som zničená, bolo to okolo šiestej nad ránom, tesne pred koncom šichty,“ povedala Elena podľa webu TheSun.

„Mala som ešte hodinu pracovať, no jednoducho ma vyplo. Bola to naozaj ťažká noc,“ dodala zamestnankyňa nemocnice, ktorá sa stala známou po tom, ako svojmu personálu odovzdala ochranné obleky, v ktorých majú pracovať s nakazenými. „Ak sa nám podarí tým ľuďom pomôcť, je to preto, lebo pracujeme ako tím,“ povedala o obrovskom odhodlaní seba a svojich kolegov.