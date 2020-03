Na Cypre zatvorili hlavnú nemocnicu: Na severe zistili vírus nemeckej turistke

Úrady v severnej, odštiepenej tureckej časti Cypru hlásili v utorok prvý prípad nákazy novým koronavírusom v tejto oblasti.

Infikovanou je 65-ročná nemecká turistka, ktorá pricestovala v nedeľu a rozvinula sa u nej vysoká horúčka. Informáciu priniesla tlačová agentúra AP. Hotel v pobrežnom meste Famagusta, kde je Nemka s ochorením COVID-19 ubytovaná spolu so skupinou 30 ďalších turistov, s ktorými pricestovala, dali úrady do karantény.

Ostrov v Stredozemnom mori je líniou rozdelený na oblasti kontrolované členským štátom EÚ Cyperskou republikou a na severnú tretinu, kontrolovanú odštiepeneckou Severocyperskou tureckou republikou, ktorú uznáva iba Ankara. Minister zdravotníctva tureckého Cypru Ali Pilli pre médiá uviedol, že Nemka so skupinou turistov prišla z nemeckého mesta Balingen do hotela vo Famaguste. Nemku previezli do nemocnice v Nikózii, keď sa sťažovala na vysokú horúčku. Dali ju do karantény a v utorok ráno mala pozitívne testy, dodal podľa tlačovej agentúry AFP minister.

Cyperská republika už v pondelok oznámila prvé dva prípady nákazy koronavírusom a v utorok tretí. V prvých dvoch prípadoch ide o mužov, ktorí nedávno pricestovali domov zo zahraničia. Jedným je chirurg a zároveň šéf kardiologického oddelenia v najväčšej štátnej nemocnici krajiny v hlavnom meste Nikózia, ktorý bol na návšteve Británie. Celá nemocnica je od utorka na 48 hodín v karanténe a personál podstúpil testy na zistenie vírusu. Všetky návštevy v nemocnici aj príjmy pacientov sú pozastavené na 48 hodín. Úrady v Cyperskej republike 29. februára zatvorili štyri z ôsmich kontrolných stanovíšť na línii, ktorú rozdeľuje ostrov. Úrady tak chcú dosiahnuť "účinnejšiu kontrolu nad vstupnými bodmi", čo však vyvolalo protesty nahnevaných ľudí.