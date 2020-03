Žena našla na prechádzke so psom mŕtveho muža: Polícia pátra po jeho totožnosti

Nehybné telo muža našla v pondelok krátko po 15.00 h neďaleko Osrblia v doline Tri vody žena, ktorá sa bola prejsť so psom.

Ležal pod stromom v blízkosti potoka. Informovala o tom v utorok banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. Obracia sa na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení tejto osoby.

"Keď prišla hliadka polície na miesto, zistila, že muž ešte žije a ihneď privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Kolegovia sa mu snažili do príchodu záchranárov spolu so ženou, ktorá ho našla, pomôcť a poskytovali mu predlekársku pomoc. Žiaľ, napriek veľkej snahe záchranárov zomrel," uviedla polícia.

Ako dodala, do neskorých večerných hodín vykonávala preverovanie a zisťovanie, o koho by mohlo ísť, pretože muž pri sebe nemal žiadne osobné doklady a zatiaľ je jeho totožnosť neznáma. Polícia žiada verejnosť, ak ho spozná a vedela by o ňom poskytnúť podrobnejšie informácie, nech tak urobí na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru alebo na telefónnom čísle 158, prípadne na facebookovej stránke banskobystrickej krajskej polície.

Fotky muža nájdete vo FOTOgalérii, nie sú vhodné pre citlivé povahy.