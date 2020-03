Koronavírus vs. chrípka: Covid-19 sa javí ako 10-krát nebezpečnejší

Ročne je na celom svete evidovaných okolo jednej miliardy prípadov chrípky.

Z tohto počtu je od 300.000 do 650.000 prípadov smrteľných. "Z hľadiska podielu smrteľných prípadov sa nový koronavírus javí byť aspoň desaťkrát nebezpečnejší ako bežná sezónna chrípka," uviedli vedci z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV).

Pripomenuli, že do pondelka (9.3.) do 10.00 h, teda za desať týždňov od prepuknutia, bolo na celom svete evidovaných takmer 110.000 prípadov nákazy novým koronavírusom, z toho je viac ako 3800 smrteľných. Poukázali tiež na to, že chrípka a nový koronavírus majú podobné príznaky.

Zdôraznili, že kým vakcína proti ochoreniu COVID-19 nie je zatiaľ dostupná, chrípke je možné efektívne predchádzať vakcináciou. Odborníci poznamenali, že sezónna očkovacia látka je dostupná a účinná, no napriek tomu ju využíva iba malé percento ľudí.

Vysvetlili tiež, že kým genetická informácia nového koronavírusu je uložená v jednej molekule RNA, vírusy chrípky majú genetickú informáciu uloženú v ôsmich molekulách RNA. Ich vysoká mutačná schopnosť spôsobuje vysokú variabilitu chrípky. Slovenskí vedci tiež komentovali, že chrípka má sezónny charakter, čo pravdepodobne neplatí pre ochorenie COVID-19. Vírusy spôsobujúce COVID-19 a chrípkové ochorenia sa prenášajú podobným spôsobom.

V oboch prípadoch je ťažký proces ochorenia asociovaný s oslabenou imunitou, prípadne pridruženými chorobami. V prípade nového koronavírusu ho ťažko znášajú najmä starší ľudia. Najväčšie nebezpečenstvo koronavírusu SARS-CoV-2 podľa vedcov spočíva v jeho rýchlom a nenápadnom šírení.

"Pri masívnom náraste počtu prípadov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť môže dôjsť k zahlteniu zdravotníckych systémov. Najdôležitejšie sú preto izolačné a karanténne opatrenia, ktoré majú za cieľ šírenie vírusu čo najviac spomaliť a získať tak čas na lepšie zvládnutie situácie," dodali vedci zo SAV.

