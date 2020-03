Príbeh Annamárie z osady dojal všetkých: Z bežkyne v balerínkach je vicemajsterka Slovenska!

Šampiónka zo skromných pomerov. Annamária (14) z osady v Moldave nad Bodvou sa preslávila pred necelými dvoma rokmi, keď vyhrala miestne atletické preteky v balerínkach.

Príbeh dievčaťa z chatrče mnohých dojal a má svoje šťastné pokračovanie. Dostala sa do športového klubu a pod vedením trénera Norberta Peczeho zbiera jednu medailu za druhou. Zatiaľ najcennejšiu - striebornú - získala na víkendových majstrovstvách Slovenska. Šikovná siedmačka je skromná a aj dosť utiahnutá, no práve v behu vyčnieva nad svoje konkurentky.

„Škoda, že som nevyhrala. Mrzí ma to, ale verím, že sa raz stanem majsterkou Slovenska,“ povedala čerstvá strieborná medailistka z majstrovstiev Slovenska v behu na 2 000 metrov, ktoré sa konali v Bratislave. „Sedia jej dlhšie trate a robí nám radosť,“ povedal tréner moldavského Atletického legionárskeho klubu Norbert Pecze. Celkovo majú vyše sto atlétov a Annamária už patrí k tým najúspešnejším.

„Sú nimi naši úradujúci majstri Daniel Jančík, András Takács a už junior Denis Fridmanský. Annamária s nimi trénuje, lebo medzi dievčatami nemá súperku. Na víkendovom šampionáte sa neskutočne zlepšila, urobila si osobák o 13 sekúnd, keď 2 000 metrov zabehla za 7 minút a 6 sekúnd,“ poznamenal tréner, ktorý je aj moldavským poslancom a teší sa, že dostali dotáciu 100-tisíc eur na výstavbu 300-metrovej atletickej dráhy.

„Dúfam, že to dofinancujeme z mestskej kasy, lebo tento ovál by nám všetkým pomohol k tomu, aby sme vychovávali ďalších skvelých športovcov. Platí to aj o Annamárii, ktorá síce býva v biednych podmienkach a po dažďoch prichádza na tréningy často mokrá a zablatená, ale veľmi sa snaží. Rozhodne má na to, aby bola reprezentantkou Slovenska na stredných a dlhých tratiach,“ dodal Pecze.

Dievčatku sa snažia pomôcť v kariére nádejnej bežkyne aj tým, že má zaplatené obedy a dostalo potrebný výstroj. Na časy, keď zabehla svoje prvé preteky iba v balerínkach, môže dnes už len spomínať, čaká ju totiž omnoho lepšia budúcnosť. Mama dievčatka Izabela (37), ktorá má až šesť detí a Annamária je druhou najstaršou, ju veľmi chváli: „Učí sa veľmi dobre, na jednotky a dvojky. Baví ju však práve beh, hoci neviem, po kom to zdedila. Po mne nie... Má radosť z víťazstiev a som na ňu pyšná. Verím, že raz z jej diplomov a medailí zaplníme celú stenu,“ dodala.