Prekvapujúce oznámenie Sulíka: Jozef Mihál sa vracia do SaS

Do strany SaS sa po parlamentných voľbách vracia jej bývalý člen Jozef Mihál.

Na pondelkovej tlačovej konferencii to oznámil predseda SaS Richard Sulík s tým, že nemajú zatiaľ dohodu na konkrétnej funkcii v exekutíve, do ktorej by ho obsadili. "Veľmi si želám a dúfam, že bude nejakou formou spolupracovať aj v exekutíve. Momentálne nevieme, akou formou to bude. Každopádne neexistujú žiadne ďalšie dohody," povedal Sulík v súvislosti s Mihálovým návratom. Poznamenal tiež, že strana SaS nedeklarovala svoj záujem o post ministra práce.

Sulík dodal, že SaS by mala v budúcej vláde získať dva rezorty. Deklaroval záujem o ministerstvo financií a školstva. Ak by však SaS pripadli tri rezorty, bez problémov by podľa Sulíkových slov prevzali aj rezort zdravotníctva. Poznamenal, že rokovania o prerozdelení rezortov medzi budúcimi koaličnými partnermi OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí by sa mohli ukončiť ešte tento týždeň.

Mihál podľa vlastných slov po voľbách oznámil strane Spolu, ktorá sa do Národnej rady SR nedostala, že vyvodzuje zodpovednosť za neúspech a odchádza z funkcií a aj zo strany. Následne prijal ponuku od SaS. Vylúčil, že by sa vracal k liberálom preto, lebo očakáva nejakú funkciu. Priblížil, že vo vláde je množstvo práce a chce pomôcť po odbornej stránke. Poznamenal, že strana Spolu, v ktorej donedávna pôsobil, mala viacero dobrých opatrení, tie by sa podľa jeho slov dali použiť vo vláde.

Na otázku, či sa do strany vráti aj Jana Kiššová, Sulík odpovedal tým, že nádej má, ale zatiaľ nič nie je dohodnuté. Sulík priblížil, že Mihál bol zakladajúcim členom strany a odborníkom na dane. Mihál pred časom odišiel z SaS do neparlamentnej strany Spolu, v parlamentných voľbách kandidoval za koalíciu PS-Spolu. Do parlamentu sa nedostali.