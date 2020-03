Úskalia zostavovania novej vlády: O niektoré ministerstvá nemajú strany záujem

Slovenské zdravotníctvo je už roky kritizované zo všetkých strán.

V súčasnosti sa k aj tak veľkým problémom pribalil ešte aj boj proti koronavírusu. Politické strany síce pred voľbami veľa hovoria o tom, čo zdravotníctvo potrebuje, ale keď príde čas niečo s touto oblasťou urobiť, veľmi sa im do toho nechce. Prečo nie je záujem o post ministra zdravotníctva?

O niektoré ministerstvá majú záujem viaceré strany skladajúce budúcu vládu. Napríklad o túžbe obsadiť post ministra obrany opakovane hovoril Boris Kollár zo Sme rodina, ale svojho odborníka má pripraveného aj OĽaNO. Záujem je aj o vnútro, dopravu či iné rezorty. Sú však aj také, po ktorých žiadny z potenciálnych koaličných partnerov netúži. Priznal to aj Igor Matovič, ktorý má poverenie na zloženie vlády a vedie rokovania.vyjadril sa Matovič.

Ako sa vyjadril v relácii TV Markíza Na telo, o rezort zdravotníctva nemá žiadny z partnerov záujem, čo ho mrzí, ale nič nie je uzavreté. „Sme jediné politické hnutie alebo strana, ktoré prejavilo záujem o ministerstvo zdravotníctva,“ povedal Matovič. Ako dodal, vyberajú z dvoch či troch kandidátov. Hlavný z nich je lekár Marek Krajčí. Podobne tomu bolo aj po voľbách pred 4 rokmi. Ani vtedy nemala žiadna zo strán zostavujúcich vládu záujem o ministerstvo zdravotníctva. Ďalší z rezortov o ktorý nie je veľký záujem je ministertvo kultúry. Budúci koaliční partneri nejavia veľký záujem ani o ministerstvo školstva.

Problémy nášho zdravotníctva

nedostatok lekárov a zdravotníckeho personálu nedostatok financií na chod zdravotníckych zariadení

zanedbané budovy a vybavenie nemocníc

dlhé čakacie doby u lekára a na zákroky

vysoká miera odvrátiteľných úmrtí v porovnaní s inými krajinami

riziko problémov s vplyvom finančných skupín

Traja šéfovia za 4 roky

po parlamentných voľbách v roku 2016 obsadzuje post ministra zdravotníctva Tomáš Drucker. V roku 2018 ho strieda Andrea Kalavská, po ktorej odstúpení je poverený riadením ministerstva predseda vlády Peter Pellegrini.

Tomáš Drucker, bývalý minister zdravotníctvaRezort tvorí takmer každé voľby nosnú predvolebnú tému, všetky strany poukazujú na problémy a bijú sa do pŕs ako ich vyriešia. Po voľbách však väčšinou nikto nechce prevziať zodpovednosť za tento rezort, ktorý si naozaj vyžaduje pozornosť a kvalitné riadenie.

Ján Baránek, politológ

Ján Baránek, politológ

- Je to najháklivejší rezort, s ktorého pôsobnosťou sa ľudia častejšie stretávajú. Ďalšia vec je dlhodobá nespokojnosť s dlhým čakaním, schvaľovaním liekov, je tam strašne veľa problémov. Treba tam urobiť zmeny, ktoré sa pre pacientov neukážu okamžite pozitívne. Je tam potrebné stále nalievať peniaze, biť sa o rozpočet. Je toho strašne veľa. Minister zdravotníctva budúcej vlády bude mať najviac roboty a bude to najnevďačnejšie. Preto je to aj najväčšie riziko pre stranu.