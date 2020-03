Na východe sa po rekordnom roku pripravujú na nával turistov: K Pavlínskemu kláštoru povedie nová lanovka

Východ láka! Návštevnosť Košíc a okolia oproti minulému roku výrazne stúpla, čo jasne deklarujú aj štatistiky.

Do regiónu prišlo o 16 percent viac turistov. Počet prenocovaní prekonal miliónovú hranicu a výrazne stúpli aj tržby majiteľom ubytovacích zariadení či reštaruácií. Výsledok východniarov náramne potešil a nových návštevníkov si sľubujú aj od nových atrakcií. Okrem spúšťania lanovky pripravujú aj projekty súvisiace s ekoturizmom.

Státisíce turistov, ktorí zavítali do Košíc a okolia, si vychutnali veľa atrakcií, no v regióne im pripravujú množstvo noviniek. Najväčším ťahákom by mali byť tie pri Gombaseckej jaskyni v okrese Rožňava a travertínovom jazere v Beňatinej (okr. Sobrance). „Beňatínsky lom je stále viac a viac navštevovaný. K chodníku a vyhliapovedala riaditeľka organizácie Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.Stavili aj na ďalšiu atrakciu pri jaskyni v Gombaseku, kde sa každoročne v lete koná najväčší multižánrový festival mládeže.Menšie projekty od náučných chodníkov, ekovčelnice, potuliek s terapeutom lesným kúpeľom či splavovania riek alebo predstavenia mlynárskeho i tesárskeho remesla sú určené turistom už v tejto sezóne. Košický kraj v doterajšej histórii na všetky projekty vynaloží najviac - až 724-tisíc eur!“ dodala riaditeľka.Je to aj preto, že východ naozaj láka, keďže počet prenocovaní prekonal miliónovú hranicu. Košický región tak zaslúžene patrí ku skokanom roka a z hľadiska záujmu okrem metropoly východu k vyhľadávaným lokalitám tradične patrili hlavne jaskyne, Slovenský raj, Spišský hrad a ďalšie pamiatky UNESCO.

Nové ekoprojekty