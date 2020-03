Hrbatý je po prehre s Českom zdrvený: Vystrieda ho na lavičke Vajda?

Žiadny veľký obrat sa nekonal! Slovenskí tenisoví reprezentanti nepostúpili ani na druhý pokus do vysnívaného daviscupového finále v Madride. V historicky premiérovom federálnom derby podľahli Čechom 1:3.

Zdrvujúca prehra zložila na kolená, pochopiteľne, aj nehrajúceho kapitána Dominika Hrbatého (42).

Len málo chýbalo k tomu, aby musel o postupujúcom rozhodnúť záverečný piaty duel. Líder slovenského tímu Andrej Martin však nezvládol dobre rozbehnutý zápas proti lídrovi českej jednotky Jiřímu Veselému. Hrbatý po zdrvujúcej prehre len ťažko hľadal slová.

„Zostáva nám teraz hrať o záchranu. Bude to vojna, aby mali chalani šancu zabojovať o Madrid opäť o rok. Tentoraz sme boli k finále veľmi blízko. Ušlo nám o jednu loptičku. Možno nie som až taký dobrý kapitán, ako som si myslel. Zrejme aj moje chyby sa podpísali na prehre. Celé je to veľmi náročné. Trávil som dvanásť hodín denne s chalanmi na kurte a urobil som všetko pre to, aby sme postúpili. Robím to z lásky k tenisu, pretože finančne je to slabo ohodnotené. Musím si všetko premyslieť s chladnou hlavou,“ priznal Hrbatý a jedným dychom dodal: „Naznačil som Marošovi Vajdovi, či by nechcel byť kapitánom budúci rok. Jeho skúsenosti by nám pomohli a možno by nás konečne dostali do vysnívaného Madridu. Veď predsa pracuje s Novakom Djokovičom, svetovou jednotkou. Vie, ako veľkí hráči rozmýšľajú. Možno by dal tímu niečo viac, čo ja dať neviem,“ dodal Domino.

Na záver si neodpustil ešte jeden kritický komentár. „Myslel som si, že na takéto derby bude plné hľadisko. Pán Moška tvrdil, že bude vypredané. Neviem, či to bol mediálny trik alebo ľudia neprišli z obáv pred koronavírusom. Je to škoda. Ceny lístkov boli pre bežných ľudí drahé. Štvorčlenná rodina by musela dať sto eur! Viac ľudí by nám určite pomohlo. Čechov by potom bolo určite menej počuť,“ uzavrel Hrbatý.