Už sa neskrýva: Žena sa rozhodla ukázať svoje extrémne chlpaté telo

Mladá žena, ktorá sa tak hanbila za svoje telo, že aj počas sexu mala na sebe podprsenku, konečne prijala to ako vyzerá a ukázala sa svetu.

Umelkyňa a novinárka Bethany Burgoyne (29) z Londýna si začala holiť podpazušie a nohy, keď mala 11 rokov, informuje UniLad. V štrnástich rokoch prešla zo žiletiek na voskové pásiky, pretože holenie zanechávalo na jej pokožke vyrážky.

Mnoho rokov sa Bethany cítila byť nútená spoločnosťou k odstraňovaniu chĺpkov, pretože inak by bola považovaná za neatraktívnu. Nedokázala si obliecť bikiny, sukne, krátke tričká alebo kraťasy bez toho, aby sa najprv celá neoholila.

Jej úzkosť ohľadom ochlpenia sa dostala až do takého štádia, že počas sexu si nebola schopná vyzliecť podprsenku, keďže mala okolo bradaviek chĺpky. Roky bezbranne sledovala, ako sa ľudia za každú cenu snažia naplniť očakávania spoločnosti, a jej frustrovanosť rástla.

Neustále odstraňovanie chĺpkov sa stávalo čoraz finančne náročnejším a v novembri 2018 sa rozhodla prestať s epilovaním nôh, podpazušia a zadku. V marci 2019 zašla ešte ďalej - už si nebude odstraňovať chĺpky ani z bruška a oblasti bikín.

Trvalo dlhšiu dobu, kým si Bethany zvykla na svoje nové, chlpaté ja. Najprv navštevovala iba miesta, kde sa necítila až tak odsudzovane, napríklad nudistické pláže alebo ženské kúpele. V auguste 2019 došlo k zlomu - objavila sa v televíznej relácii, a to ju oslobodilo. Na svoje ochlpenie dostala pozitívne reakcie a to ju presvedčilo založiť si instagramový účet, kde bude vyzdvihovať toto svoje ja.

"Párkrát sa stalo, že za mnou na párty alebo len tak, keď som bola vonku, prišli cudzí ľudia a povedali, že sa im páči moje ochlpenie," hovorí. "Ženy o tom chcú so mnou hovoriť častejšie, pretože je to niečo, o čom v skutočnosti hovoríme najmenej. Hovoria, že som odvážna a že nevedia, či by to zvládli."

Nie každý ju berie tak, ako by si priala. Niektorí muži jej ponúkajú svoje holiace strojčeky. Bethany to neodrádza a stále to považuje za najlepší krok, aký kedy urobila. Vo svojom novom tele je šťastná a to je všetko, na čom záleží.