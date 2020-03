Lucie Bílá o svojom neodbytnom fanúšikovi: Chcel sa ku mne nasťahovať!

Sympatická Lucie Bílá (53) patrí medzi najpopulárnejšie speváčky v Českej republike.

Vďaka svojmu jedinečnému talentu získala rýchlo zaslúženú slávu. Tá má však tiež temné stránky. Svoje o tom vie aj milá čiernovláska, ktorá si vďaka svojej obľúbenosti zažila pekelné chvíle. Fanúšika, ktorý ňou bol doslova posadnutý, musel spacifikovať až Bílej priateľ Radek Filipi (36).

Známa speváčka Lucie Bílá si už na popularitu zvykla. Tá však okrem mnohých výhod často prináša aj veľké negatíva. Rozprávať o nich by česká slávica dokázala aj hodiny. Len nedávno ju prekvapil jeden fanúšik, keď sa vracala z koncertu domov. „Jeden pán prišiel až pred náš dom a stál tam s kuframi. Povedal, že sa chce k Lucii nasťahovať,“ začal rozprávať Radek. Obaja však už dobre vedeli, kto to je. „Bol to človek, ktorý Lucke píše už niekoľko rokov,“ prezradil v show Jana Krausa. Celú situáciu nakoniec vyriešil speváčkin priateľ. „Vysvetlil som mu, že tu v trojici nebudeme. Napokon odišiel s kuframi preč a odvtedy sa už neozval,“ ukončil Filipi. Lucia odvtedy už nemá strach a od neodbytného obdivovateľa má konečne pokoj.