Ako sa má slovenská rodina v Rakúsku, ktorá sa nakazila koronavírusom? Dobré správy spoza hraníc

Priebeh ochorenia COVID-19 v prípade štvorčlennej slovenskej rodiny, ktorá sa momentálne nachádza v karanténe v rakúskej obci Kittsee, ležiacej v spolkovej krajine Burgenland neďaleko slovenských hraníc, je stabilný s príznakmi podobnými chrípke.

Informovali o tom na sobotňajšej tlačovej konferencii riaditeľ burgenlandského krajinského úradu Ronald Reiter a Brigitte Novoselová z koordinačného štábu pre koronavírus, píše agentúra APA.

Nákaza novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2 sa u rodiny pochádzajúcej zo Slovenska potvrdila v piatok večer.

Doposiaľ bola identifikovaná len jedna kontaktná osoba v Rakúsku, ktorá prišla do styku s nakazenou Slovenkou, jej manželom a deťmi. Tento Rakúšan sa však v Burgenlande momentálne nenachádza. Slovenka sa vírusom infikovala na kongrese v Spojených štátoch.

V Kittsee v okrese Neusiedl am See vlastní rodina len prázdninový dom, v ktorom sa aktuálne nachádza v domácej karanténe. "Uviedla, že v obci nemá žiadne sociálne kontakty a ani sa po obci nepohybovala," povedala Novoselová.

Ako ďalej píše APA, rodina má trvalý pobyt na Slovensku, kde deti manželského páru chodia aj do školy. Väčšina osôb, ktoré sa s rodinou dostali do kontaktu, žije teda zrejme na Slovensku. Rakúsko preto v tomto prípade spolupracuje so slovenskými úradmi a veľvyslanectvom vo Viedni.

V Burgenlande sa z 37 podozrení na koronavírus potvrdili len štyri, zdôraznil Reiter. Dodal, že negatívnych bolo 29 testov a na výsledky štyroch sa ešte čaká. "Neprekvapilo nás, že aj v Burgenlande sa objavil prvý prípad," povedal Reiter s tým, že spolková krajina je na situáciu dobre pripravená. V nemocnici v meste Oberpullendorf bolo napríklad pre pacientov s ochorením COVID-19 vytvorené samostatné oddelenie, uviedol.