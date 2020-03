Smutná realita ľudí s vodiacimi a asistenčnými psami: V taxíkoch sú diskriminovaní

Neumožnenie vstupu psov so špeciálnym výcvikom do rôznych zariadení a tiež dopravných prostriedkov je diskriminácia.

Uviedla to komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Taxislužby však ľuďom s vodiacimi alebo asistenčnými psami často nedokážu zabezpečiť adekvátne služby. Tieto psy, sprevádzajúce ľudí so zrakovým alebo iným ťažkým zdravotným postihnutím, sú v zákone klasifikované ako kompenzačné pomôcky.

Pred časom bol medializovaný prípad nevidiacej ženy, ktorú v Prahe pre jej vodiaceho psa taxikár vyhodil z taxíka. Niečo podobné sa podľa riaditeľky Výcvikovej školy pre vodiacich psov Kataríny Obuchovej stalo aj na Slovensku nevidiacej Eve. Taxikár ju s vodiacim psom odmietol odviezť. Stavrovská tiež uviedla, že podľa podnetov prichádzajúcich na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) niekedy držiteľov vodiacich a asistenčných psov odmietajú prepraviť aj autobusmi.

V súvislosti s medializovaným incidentom v taxíku v Prahe ÚKOZP zisťoval u ôsmich bratislavských taxislužieb to, či a ako zabezpečujú prepravu nevidiacich osôb sprevádzaných vodiacim psom a prepravu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu odkázaných na invalidný vozík.

Väčšina z nich však neodpovedala, prípadne sa vyjadrila, že na tento typ prepravy nemá vybavenie alebo že všetko záleží na ochote konkrétneho vodiča. Len jedna taxislužba uviedla, že prepravu ľudí s vodiacimi psami zabezpečuje, avšak je vhodné, aby osoba vopred nahlásila, že je nevidiaca a má vodiaceho psa. "Podľa rozmerov psa sa zabezpečuje vhodné vozidlo a vodič, ktorý sa väčších psov nebojí," uviedli pre ÚKOZP predstavitelia taxislužby. "Pes musí byť vychovaný a nesmie byť nadmieru znečistený," doplnili. Tiež uviedli, že vodič nevidiacemu pasažierovi poskytne pomoc s nástupom, výstupom a s batožinou. V prípade potreby môže klienta odprevadiť v rámci blízkeho okolia.