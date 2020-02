Šialené zábery z Prahy: Taxikár vyhodil nevidiacu ženu z auta! Hnus, čo ešte nasledovalo

Policajti sa zaoberajú incidentom na pražskom Žižkove, pri ktorom taxikár jazdiaci pre spoločnosť Bolt podľa Denníku N v pondelok dopoludnia vytiahol z auta nevidiacu ženu, pretože nechcel odviezť jej vodiaceho psa. Polícia prípad rieši ako priestupok.

Firma už s taxikárom ukončila spoluprácu a žene sa ospravedlnila. Server uviedol, že žena dopoludnia zablúdila a požiadala o pomoc v hoteli v Bořivojovej ulici. Personál jej pomohol zavolať taxikára cez aplikáciu Bolt.

"Keďže som nevidiaca, mám vodiaceho psíka, takže som nasadla do auta a za mnou nastúpil psík. Ale vodič mi povedal, že psíka nevezme. Ja som mu povedala, že sa ale bez neho nezaobídem, pretože som nevidiaca. Povedal mi, že ho to vôbec nezaujíma a nech vypadnem," opísala Denníku N situáciu, ktorú na videu zachytila ​​aj svedkyňa udalosti. Žena vystúpiť odmietla, pretože cestu domov už mala zaplatenú, lenže taxikár to podľa jej svedectva popieral. Následný konflikt sledovali ľudia z hotela a ďalší svedkovia, ktorí zavolali políciu. Taxikár z miesta odišiel. Žena v aute zabudla slepeckú palicu.

"Ležala som na zemi, stiahol okienko a vyhodil tú palicu za mnou zrejme z okienka," povedala. "Áno, touto udalosťou sa zaoberáme. V súčasnej chvíli prípad kvalifikujeme ako priestupok," uviedla hovorkyňa pražskej polície Violeta Siřišťová. "Okamžite po tom, čo sme sa o tomto incidente dozvedeli, sme daného vodiča vyhľadali a na našej platforme sme ho zablokovali. S vodičom sme v úzkom kontakte a zisťujeme od neho podrobnosti," povedal ČTK mediálny zástupca firmy Bolt Jan Novosad.

S daným taxikárom podľa neho spoločnosť doteraz žiadny incident nemusela riešiť a tiež cestujúci ho oceňovali väčšinou najvyšším hodnotením. Firma Bolt sa už s nevidiacu ženou zachytenou na videu spojila a ospravedlnila sa jej. "Ponúkli sme jej asistenciu, a ak sa rozhodne kontaktovať políciu, poskytneme pri vyšetrovaní maximálnu možnú súčinnosť," dodal Novosad.