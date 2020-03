Nepríjemné prekvapenie v národnom parku: Pri pohľade na les v Slovenskom raji sa vám bude chcieť plakať!

Od začiatku roka by mala na Slovensku platiť novela zákona, ktorá zakazuje plošnú ťažbu v národných parkoch. Na ochranárov však koncom februára v Slovenskom raji čakalo nepríjemné prekvapenie.

Ochranári zo zoskupenia občianskej iniciatívy My sme les sa rozhodli overiť si, ako sa dodržiava novela zákona o ochrane prírody a krajiny, vďaka ktorej by mala byť zakázana plošná ťažba v národných parkoch. Ubehli takmer dva mesiace od toho, čo novela vstúpila do platnosti a na ochranárov čakali v Slovenskom raji obrazy skazy.

"Napríklad tuto, v NP Slovenský raj, sa veselo a zároveň aj vcelku plošne ťažilo aj 26.2. Bolo to viac ako 0,3 ha. Vlastne je to dokonca v ochrannom pásme Národnej prírodne pamiatky Dobšinská ľadová jaskyňa, kde ale platí 3. stupeň ochrany," píšu ochranári, ktorí zverejnili hrôzostrašné fotografie z miesta.

Z oficiálnych informácií na stránke enviroportal.sk sa dočítate, že ťažba dreva má na Slovensku neustále stúpajúci charakter a v porovnaní s rokom 1993 narástol objem ťažby o neuveriteľné číslo: Až 135,7 percent. Ochranári iniciujú vymedzenie bezzásahového pásma v národných parkoch, teda územia bez zásahu človeka, ponechaného čisto na prírodu.

Katastrofálnu situáciu v slovenských lesoch by si už všimol aj človek so zatvorenými očami. Stačí ísť na lyžovačku do Nízkych Tatier a poobzerať sa kade vás vezie lanovka, prípadne sa zviezť cez horský priechod Čertovica, kde cestu obklopujú hektáre zrezaných pahýľov.