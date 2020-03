Trump proti koronavírusu: Toto prezident robí aby sa nenakazil

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) ako jedno z opatrení proti šíreniu nákazy nového koronavírusu odporúča nedotýkať sa vlastnej tváre.

Prezident Spojených štátov Donald Trump na to podľa portálu Politico poznamenal, že to nie je vôbec jednoduché, ale že sa nutkania dotýkať sa tváre zbavil. "Tváre som sa nedotkol už týždne," povedal Trump na rokovaní so šéfmi leteckých spoločností o preventívnych opatrení proti koronavírusu. "Chýba mi to," dodal v dobrom rozmare.

Na Trumpove vyhlásenie obratom zareagovali užívatelia Twitteru, ktorí zverejnili fotografie a videá z posledných týždňov, na ktorých sa prezident tváre opakovane dotýka. CDC vydalo sériu odporúčaní, v ktorých zdôrazňuje význam umývanie rúk a tváre. Takisto odporučilo ľuďom nešúchať si oči, nedrhnúť sa na nose či nedotýkať sa rukou oblasti okolo úst, aby sa predišlo ľahkému prenosu koronavírusy ku slizniciam, ktoré by sa tak stali vstupnou bránou infekcie.