Hokejista Bartek reaguje na tvrdé slová exmanželky Sándorovej: Teraz budem hovoriť ja!

Slová jeho exmanželky ho naštartovali! Nový Čas len včera informoval o vojne medzi Miss Slovensko 2014 Máriou Sándorovu (35) a hokejistom Martinom Bartekom (39).

Ich súdne ťahanice nekončia ani po rokoch. Hlavnou tému sú totiž alimenty na deti, ktoré boli na žiadosť športovca znížené. A kým Mária otvorene o problémoch hovorila, jej exmanžel poskytol vyjadrenie až teraz. Krásnej brunetke posiela poriadne tvrdý odkaz!

Jablkom sváru Barteka a Sándorovej sú alimenty na deti. „Žiadal o zníženie alimentov, pretože podľa jeho slov nemá príjem a má problém zaradiť sa po hokejovej kariére do bežného života,“ vysvetlila Sándorová, podľa ktorej mal Bartek poberať 2 400 až 2 889 eur dva roky v Nemecku za maródku. On sa však bráni. „Bol som v Nemecku na nemocenskej rok a pol. Chodilo mi 2 400 eur mesačne, čo bolo zdokladované na súde. To mi skončilo, potom som sa prihlásil v Nemecku na úrad práce, na čo som mal nárok, kde mi chodilo 1 120 eur,“ povedal exhokejista, ktorý tvrdí, že platil na deti 1 000 eur mesačne.

„To bolo do rozsudku v minulom októbri. Potom som žiadal o zníženie, nakoľko hokej nehrám od roku 2017. Na súd sme chodili skoro trištvrte roka. Lustrovali mi komplet všetky účty,“ hovorí otvorene Bartek. Jeho exmanželka sa ohradila, že sudkyňa rozhodla bez jej prítomnosti. „Ospravedlnila sa, že je chorá. Aby rozsudok oddialila. Na čo sudkyňa povedala, že bude pojednávať aj bez nej. Sociálna pracovníčka, ktorá tam bola za deti, povedala, že súhlasí s rozsudkom s tým, že som platil doteraz nadštandardne na svoje deti a peniaze neboli použité na ich potreby,“ šokuje Bartek. Ten teraz platí na obe deti približne 360 eur. Okrem toho platí ešte na jedno dieťa, ktoré má z predošlého vzťahu.

Exekúcia na missku

Sándorová ešte v utorok prízvukovala, že by bola rada, keby s nimi trávil viac času. „Za deťmi chodím minimálne každých 14 dní, nakoľko bývam inde. Zoberiem ich kľudne k sebe na noc, podľa toho, ako chcú, do ničoho ich netlačím,“ hovorí hokejista. Konflikt medzi exmanželmi sa vyostril do exekúcie na Sándorovú. „Je to exekúcia, čo ma dala na súd v jednej veci. Tento súd prehrala s tým, že musí uhradiť súdne trovy a zaplatiť môjho právnika,“ reagoval na túto tému Bartek. Na svoju exmanželku má ťažké srdce aj pre inú vec.

„Nechal som jej džíp, aby mali na čom jazdiť deti. Dozvedel som sa, že to auto prenajíma cudzím ľuďom. Nechceli mi ho vrátiť. Nakoniec mi auto vrátili také, že som ho mohol dať do šrotu,“ povedal športovec a celú tému uzavrel: „Nikto jej nebránil, aby počas dvanástich rokov, ako sme boli spolu, pracovala. A nebola závislá celý život od niekoho iného. Život ide ďalej, stalo sa to. Na deti platím a vždy som platil.“