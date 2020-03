Bezdetní manželia Adela a Viktor Vinczeovci: Príprava na adopciu!

Nevzdávajú sa! Moderátorka Adela Vinczeová (39) a jej manžel, markizák Viktor Vincze (29) sa už dlhé roky netaja túžbou po dieťatku, ktorá sa im zatiaľ nesplnila.

Viktor už pred tromi rokmi otvorene verejne priznal, že problém počať bábätko je na jeho strane. Manželia sa však sna o rodine nevzdávajú. Moderátorka sa už dlhšie netají tým, že do úvahy prichádza aj adopcia. Neostalo však len pri slovách či plánoch a Novému Času priznala, že sa o tento proces osvojenia si dieťaťa začali s manželom intenzívne zaujímať.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Adela Vinczeová je vydatou pani už tri roky a každému je nad slnko jasné, že s manželom Viktorom tvoria zohratý a milujúci pár. Keďže však už obaja mali plné zuby otázok, kedy sa ich rodinka rozrastie, Viktor pár mesiacov po svadbe vyložil karty na stôl. „Kedy budeme mať deti? Keď budem mať spermie. Už sa nechcem pozerať na to, ako sa mojej manželky dookola niekto pýta ,Kedy už?‘“ znel začiatok šokujúco intímnej spovede, ktorú v decembri 2017 zverejnil na svojom profile na sociálnej sieti.

„Problém otehotnieť pritom nie je ženský problém. Je to problém párov. A čoraz častejšie ho treba riešiť na strane muža. Toto je aj náš prípad. Kvalita a počet spermií sa u mňa blíži k hranici neplodnosti,“ priznal vtedy otvorene Vincze. Keďže sa manželia doteraz nestali rodičmi, no táto ich túžba stále trvá, zvažujú aj iné alternatívy, a to práve adopciu.

„Cesta k adopcii je dlhá, komplikovaná a kedykoľvek sa z nej dá zísť, keď príde pochybnosť. My sme vo fáze prípravy spoznávania tejto cesty,“ povedala Novému Času Adela, ktorá vzhľadom na citlivosť tejto témy zatiaľ nechcela povedať viac.

Majú veľkú šancu

„Páry sa môžu počas celého procesu rozhodnúť, že od procesu adopcie odstúpia, keďže je to vážne rozhodnutie. Nevedno teda, aký bude postup Adely a Viktora,“ uviedol zdroj Nového Času. Vzhľadom na to, aké kritériá musia spĺňať záujemcovia o adopciu, je však vysoko pravdepodobné, že ak by sa manželia plnou parou pustili do tohto procesu, ich snaženie by malo úspech.

„Každý záujemca o náhradnú rodinnú starostlivosť, nielen o osvojenie, musí spĺňať zákonné predpoklady, podmienku spôsobilosti na právne úkony, osobnostné predpoklady, zdravotné, morálne, pričom osvojenie musí byť v záujme dieťaťa,“ povedala Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Okrem toho Vinczeovci spĺňajú aj ďalší dôležitý predpoklad: „V zmysle zákona o rodine si dieťa ako spoločné môžu osvojiť len manželia. Maloleté dieťa si však môže výnimočne osvojiť aj osamelá osoba,“ dodala Lukáčová s tým, že nie je možné jednoznačne povedať, ako dlho celý proces adopcie trvá, pretože je to vždy individuálne.

Tri kroky k osvojeniu dieťaťa

1. Zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť

- Manželia, ktorí si chcú osvojiť dieťa, si musia v prvom rade podať žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov na príslušnom určenom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

2. Sprostredkovanie nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom, ktorému treba sprostredkovať náhradnú rodinnú starostlivosť

- Po tom, ako sú manželia zapísaní do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť, môže prísť k sprostredkovaniu nadviazania osobného vzťahu s dieťaťom v závislosti od počtu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť.

3. Súdne konanie

- Po úspešnom sprostredkovaní náhradnej rodinnej starostlivosti nasleduje proces súdneho konania. Dieťa možno do starostlivosti náhradných rodičov zveriť len súdnym rozhodnutím.