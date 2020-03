Útočník Liška má v KHL už po sezóne: Najskôr maturita, potom boj o MS

Svoju premiérovú seniorskú sezónu v zahraničí má za sebou talentovaný útočník Adam Liška (20). Hokejový reprezentant ju strávil v ruskom Čerepovci, kde svojimi výkonmi rozhodne nesklamal. Denníku Nový Čas v rozhovore zhodnotil pôsobenie v KHL a prezradil aj svoje najbližšie plány!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako hodnotíte svoju sezónu v ruskom Čerepovci?

- Pozitívne. Bola to pre mňa nová skúsenosť, ale veľmi poučná. Škoda len, že som sa v závere roku zranil, potom som sa trošku ťažšie opäť rozbiehal, ale celkovo som spokojný. A, samozrejme, že celý klub i mňa mrzí, že nám o vlások unikol postup do play-off, čo bol hlavný cieľ.

KHL ste okúsili už vlani počas pôsobenia v Slovane. Bola to dobrá škola?

- Samozrejme, som vďačný Slovanu, že som vlani dostal možnosť zahrať si seniorský hokej a hneď v KHL. Skúsenosti, ktoré som nadobudol, som mohol teraz zúročiť a už som vedel, čo KHL obnáša a čo ma čaká.

Podmienky v Čerepovci boli na dobrej úrovni. Nestalo sa, že vám meškali výplaty?

- V tomto smere všetko klapalo. V niektorých iných ruských kluboch výplaty meškali, ale u nás sme mali všetko včas.

Boli ste platený v rubľoch či v eurách?

- Peniaze mi chodili na ruský účet a keď som potreboval, tak som si ich prehodil na eurový.

Ostávate v klube aj ďalší ročník?

- Ešte neviem, je to v štádiu riešenia.

Klubovú sezónu máte za sebou, ale isto by ste rád zabojovali o účasť na šampionáte vo Švajčiarsku. Aký máte teraz program?

- Pár dní po príchode z Ruska som si dal oddych, ale chodím do posilňovne, aby som sa udržiaval v kondícii a o pár dní pôjdem aj na ľad. Samozrejme, že by som rád zabojoval o miestenku a budem čakať, či dostanem pozvánku do záverečnej prípravy.

Okrem hokeja však máte aj iné povinnosti...

- Presne tak, čakajú má v polovici marca písomné maturity, takže sa intenzívne v týchto dňoch aj učím.