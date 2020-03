Rázne rozhodnutie Camilly platí: Kráľovnou byť nechcem! Ako to palác vyrieši?!

Vojvodkyňa Camilla by sa po smrti britskej kráľovnej Alžbety II. mohla stať ako manželka následníka koruny a budúceho kráľa princa Charlesa kráľovnou.

Avšak už v roku 2005, kedy sa vydala za Charlesa a obaja tým vstúpili do manželstva už druhýkrát, vyhlásila, že po Charlesovej prípadnej korunovácii sa stane princeznou manželkou. Titul kráľovná užívať nebude, aj keď ňou formálne bude. Potvrdil to Clarence House. Na ďalšiu kráľovnú si tak Briti počkajú až do chvíle, kedy zomrie Charles a kráľom sa stane princ William. Jeho manželka Kate bude kráľovnou.



Sedemdesiatdvaročná Camilla drží slovo a už pätnásť rokov trvá na tom, že titul princezná manželka bude jej oficiálnom titulom po boku Charlesa ako kráľa. ,,Zámerom je, že vojvodkyňa bude známa ako princezná manželka, až princ nastúpi na trón," potvrdil hovorca Clarence House, oficiálneho sídla princa z Walesu a jeho manželky.



,,Pani Parker Bowles bude po svadbe používať titul Jej kráľovská výsosť vojvodkyňa z Cornwallu. Je naplánované, že pani Parker Bowles by mala používať titul Jej kráľovská výsosť princezná manželka, keď princ z Walesu nastúpi na trón," uviedol hovorca Buckinghamského paláca v roku 2005 tesne pred Charlesovho svadbou.Kým bude Charles kráľom a Camilla princeznou manželkou, princ William po ňom prevezme titul princ z Walesu a vojvodkyňa Kate sa stane princeznou z Walesu.ktorá ho pred ňou užívala počas manželstva s Charlesom.