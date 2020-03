Dcéra Slováčka a Patrasovej pracuje aj s rakovinou: Priznáva, že možno spravila chybu

Česká herečka a speváčka Anna Julie Slováčková (24), dcéra saxofonistu Felixa Slováčka a herečky Dagmar Patrasovej, bojuje s rakovinou prsníka.

Ako informoval portál extra.cz, v januári začala s druhou fázou chemoterapie. ,,Od januára ma čaká druhá fáza chemoterapie, trvá dvanásť týždňov, takže každý týždeň jedna. Následne pôjdem na operačný zákrok. Vyzerá to dobre, pretože to lekári podchytili včas," povedala ešte predtým portálu mladá umelkyňa.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Denník Blesk si všimol, že zatiaľ čo predtým bola na sociálnych sieťach aktívna, teraz sa odmlčala. Na Instagrame ju sleduje 111-tisíc ľudí a ona im prostredníctvom krátkych videí ukazovala aj to, ako prebiehajú chemoterapie a dokonca aj, aké stavy po nich nasledujú. Teraz na sociálnej sieti vysvetlila, prečo pridáva príspevkov menej.

,,Viem, že s vami teraz veľmi nezdieľam nejaké aktuálne fotky a podobne, ale úprimne, nemám vôbec náladu na to, vymýšľať nejaké nové príspevky a už vôbec nie sa teraz fotiť. Nejako cítim, že potrebujem svoj kľud. Každý deň teraz sama seba musím prijímať v o odtieň novom svetle a už je to proste náročné sa stále hecovať,“ priznala Anička. ,,Veľmi si teraz vážim tie obyčajné momenty, ako napríklad sadnúť si s kávičkou k oknu a pozorovať ruch na ulici, ísť na krátku prechádzku a nasávať ten svieži jarný vzduch, pomaznať sa s kocúrikmi po príchode domov. Tie chvíľky mi robia takú radosť,“ vypísala sa z pocitov hviezda českého seriálu Ordinácia v ružovej záhrade 2.

Keď v októbri 2019 herečka a speváčka potvrdila boj s chorobou, hovorila, že milovanej práce sa nevzdá. ,,Snažím sa s tým vysporiadať tak, že to vyliečim prácou,“ povedal pre extra.cz. Avšak po viac než troch mesiacoch s rakovinou v rozhovore pre Blesk priznala, že to nemuselo byť šťastné riešenie. ,,Neobmedzila som prácu v ničom. Niekedy si hovorím, či to nebola chyba,“ povedala Anička v januári. ,,Niekedy si pripadám celkom unavená. Ale naopak ma to aj veľmi nabíja a práca ma lieči,“ dodala.