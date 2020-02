Právnik v dokumentoch odhalil tvrdú pravdu o herečke z Beverly Hills: Shannen Doherty umiera

Americkej herečke Shannen Doherty (48), ktorá je známa ako Brenda zo seriálu Beverly Hills 90210, opäť bojuje so zákernou chorobou a situácia je vážna.

Smutnú správu prezradila v relácii Good Morning America. ,,Som v 4. štádiu ochorenia. Rakovina sa mi vrátila,“ povedala Shannen, ktorá s rakovinou prsníka prvý raz bojovala od roku 2015. „Radšej nech to ľudia počujú odo mňa. Nechcem, aby to prekrútili. Chcem, aby to bolo skutočné a autentické a aby som ja bola ten rozprávač. Chcem, aby to ľudia vedeli odo mňa,“ povedala herečka a už je jasné, prečo.

Shannen sa totiž súdi s poisťovňou po tom, čo jej dom poškodil požiar. Súčasťou dokumentácie k procesu sú aj informácie o jej zdravotnom stave. Portálu TMZ sa podarilo získať spomínané dokumenty, odhaľujú vážnosť herečkinho stavu. ,,Žalujúca Shannen Doherty zomiera na 4. štádium rakoviny. Namiesto toho, aby zostávajúce roky prežila pokojne vo svojom dome, pani Doherty musí žiť inde a bojovať s poisťovacou spoločnosťou,“ uviedol jej právnik.

Herečkin dom v Kalifornni v roku 2018 poškodil požiar. Bolo jej vyplatených 1,1 milióna dolárov, ona však tvrdí, že suma na opravu domu sa vyšplhala na takmer 4 milióny. ,,Chápeme zdravotným problémom pani Doherty a želáme jej plné uzdravenie. Sme však pevne presvedčení, že sme záväzky voči nej dodržali a sme pripravení brániť sa na súde,“ získala stanovisko poisťovne televízie NBC News.