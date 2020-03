Po fiasku končí v PS/Spolu Truban aj Beblavý: Dajú prepočítať hlasy?

Po debakli sa vzdávajú predsedníckych stoličiek! Michal Truban (36) a Miroslav Beblavý (43) vyvodili zodpovednosť v súvislosti s volebným fiaskom ich koalície PS/Spolu, ktorá nezískala potrebných 7 %.

Chýbalo jej len 926 hlasov. Nový Čas sa opýtal právnika na to, čo by sa dialo, ak by dali liberáli prepočítať hlasy!

Pár minút po zatvorení volebných miestností to podľa predbežných výsledkov exit pollov vyzeralo tak, že PS/Spolu bude treťou najsilnejšou stranou. Po sčítaní hlasov však vysvitlo, že dvojkoalícia nezískala ani 7 %, ktoré potrebovala na vstup do parlamentu. Chýbalo jej len 925 hlasov, čo mnohí považujú za najtesnejšiu prehru v histórii volieb.

Lídri Truban a Beblavý neskrývali trpké sklamanie a voličom sľúbili, že v najbližších dňoch vyvodia zodpovednosť. To prišlo v pondelok: „Za výsledky je zodpovedný predovšetkým líder, preto my v PS chceme čoskoro zvolať prvý snem, kde chcem voči sebe vyvodiť zodpovednosť a už nebudem kandidovať za predsedu. Z politiky ale neodchádzam, chcem naďalej byť v PS, chcem tam byť veľmi aktívny a podporovať nové vedenie,“ oznámil Truban.

Spolupráca končí

Po ňom dostal slovo predseda Spolu Beblavý. „V najbližších týždňoch sa uskutoční snem Spolu. Na tomto sneme sa bude voliť nové vedenie strany a ja nebudem kandidovať na žiadnu funkciu vo vedení strany Spolu,“ povedal a dodal, že definitívne v politike končí. „Áno, odchádzam z politiky. Je potrebné vedieť, kedy treba vyvodiť konzekvencie,“ povedal s tým, že ľuďom slúžil, kým vládal.

Uviedol, že Slovákov, ktorí chceli modernú a európsku krajinu, nie je málo, no je ich menej, ako veril. Vysvetlil, že koalícia teraz spolupracovať nebude, keďže dohoda bola iba do volieb. Na základe ďalšieho vývoja sa rozhodnú, ako a či budú pokračovať v spolupráci. Dvojkoalícia zatiaľ neplánuje podať sťažnosť na Ústavný súd a dať prepočítať hlasy. „Toto nemá byť hlavná téma - rozbíjať voľby. Pokiaľ zistíme, že tam je silná indícia, s ktorou sa dá ísť, tak uvidíme,“ povedal Truban.

Právnik: Môžu podať sťažnosť

Podľa právnika Mareka Benedika môže koalícia PS/Spolu podať sťažnosť na Ústavný súd a ten by mal potom viacero možností, ako postupovať. „Buď vyhlási voľby za neplatné, zruší napadnutý výsledok volieb, zruší rozhodnutie volebnej komisie a vyhlási za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený, alebo môže návrhu na začatie konania nevyhovieť. Ak Ústavný súd SR dospeje k záveru, že voľby boli nezákonné, tak predpokladám, že bude postupovať tak, že zruší napadnutý výsledok volieb. Tým sa otvorí priestor na to, aby Štátna volebná komisia opätovne vyhlásila (správne) výsledky volieb.