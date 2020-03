Začal sa boj o rozdelenie moci: Kto by mohli byť budúci ministri?!

Rozbehol sa boj o ministerské kreslá. Víťazný líder hnutia OĽaNO Igor Matovič začal kolotoč rokovaní so svojimi potenciálnymi koaličnými partnermi.

Pri obsadzovaní členov vlády sa na základe výsledkov predpokladá rozloženie 8 (OĽaNO) - 4 (Sme rodina) - 2 ( SaS) - 1 ( Za ľudí), prípadne vzorec 7 - 4 - 2 - 2. Už teraz je jasné, že ministerstvo vnútra obsadí víťazná strana. Kto by mohli byť ďalší budúci ministri slovenskej vlády?!

Aké mená ponúkajú strany?

Premiér - Igor Matovič (OĽaNO) - Začínal ako vydavateľ regionálnych novín. Od roku 2010 je poslanec NR SR , do ktorej sa dostal najskôr na kandidačnej listine SaS. Neskôr založil a stal sa predsedom hnutia OĽaNO.

Ministerstvo dopravy

Ján Marosz (OĽaNO)

- Bol poslancom NR SR. Je považovaný za tieňového ministra dopravy za hnutie OĽANO. Pracoval ako riaditeľ Centra voľného času, učiteľ a neskôr ako projektový manažér v nemeckej strojárskej firme.

Štefan Holý (Sme rodina)

- Bývalý advokát, v súčasnosti pôsobí ako podnikateľ. V strane Sme rodina Borisa Kollára je tieňový minister financií. Jeho stranícky šéf si ho vie predstaviť aj na ministerstve dopravy.

Ministerstvo financií

Richard Sulík (SaS)

- Známy slovenský ekonóm, politik, bývalý europoslanec. Je zakladateľom pravicovo-liberálnej politickej strany Sloboda a Solidarita. Vo vláde Ivety Radičovej v období rokov 2010 až 2011 bol predsedom parlamentu.

Ministerstvo hospodárstva

Eduard Heger (OĽaNO)

- Bývalý manažér, v minulosti pôsobil aj na ministerstve obrany. Je považovaný za tieňového ministra financií a hospodárstva hnutia. V národnej rade bol členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

Ministerstvo kultúry

Ján Budaj (OĽaNO)

- Dlhoročný slovenský politik, jeden z vedúcich predstaviteľov nežnej revolúcie. Vo volebnom období 2016 – 2020 pôsobil ako poslanec NR SR za Matovičovo hnutie.

Ministerstvo obrany

Jaroslav Naď (OĽaNO)

- Tieňový minister obrany hnutia OĽaNO. Obrane a bezpečnosti sa venuje takmer 20 rokov. Pracoval na MO SR, v diplomacii pri NATO a EÚ, respektíve ako analytik v mimovládnych organizáciách.

Milan Krajniak (Sme rodina)

- Podnikal v oblasti marketingu a public relations. Bol poradcom ministra vnútra Daniela Lipšica (KDH), okrem iného sa venoval boju proti rómskej kriminalite. Od roku 2016 bol poslancom za stranu Sme rodina.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Jaroslav Karahuta (Sme rodina)

- Je skúsený odborník v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskej výroby. Za Sme rodina je to jeden z horúcich kandidátov na tento post.

Jarmila Halgašová (SaS)

- Bývalá riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska. Skúsenosti čerpala aj ako hlavná štátna radkyňa na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V súčasnosti je tímlíderkou SaS pre túto oblasť .

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Jana Žitňanská (Za ľudí)

- V minulosti pracovala ako novinárka . V rokoch 2010 – 2014 vstúpila do politiky a pôsobila ako poslankyňa NR SR. V rokoch 2014 – 2019 pôsobila ako poslankyňa Európskeho parlamentu.

Adriana Pčolinská (Sme rodina)

- Pracovala ako lingvistka na Pedagogickej fakulte UK a na fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity. Od roku 2016 pôsobila ako poslankyňa parlamentu za Sme rodina.

Ministerstvo spravodlivosti

Gábor Grendel (OĽaNO)

- Bývalý novinár. V súčasnosti poslanec NR SR za stranu NOVA, ktorej bol v minulosti predsedom.

Mária Kolíková (Za ľudí)

- Bývalá štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti. V roku 2019 vstúpila do novovzniknutej strany exprezidenta Kisku a na ustanovujúcom sneme bola zvolená za členku predsedníctva.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Miroslav Snopko (OĽaNO)

- Podpredseda poslaneckého klubu a odborník na školstvo.

Branislav Gröhling (SaS)

- Vyštudovaný právnik a liberálny politik, ktorý v minulosti pracoval ako „kaderník celebrít“, no tejto profesii sa už nevenuje. V roku 2016 bol zvolený do parlamentu. V strane pôsobí ako tímlíder pre školstvo.

Ministerstvo vnútra

Lukáš Kyselica (OĽaNO)

- Bývalý vyšetrovateľ kauzy Gorila. Takmer celý život pracoval ako policajt na rôznych stupňoch.

Daniel Lipšic

- Bývalý člen KDH a minister vnútra. Po dopravnej nehode, pri ktorej zabil človeka, odstúpil a venuje sa advokácii. Na sociálnej sieti dementoval, že by sa uchádzal o tento post.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

Tomáš Valášek (Za ľudí)

- Bývalý veľvyslanec Slovenska pri NATO a zahranično-politický expert strany.

Ministerstvo zdravotníctva

Marek Krajčí (OĽaNO)

- Detský kardiológ, zakladateľ a predseda správnej rady platformy Kresťania v meste a v súčasnosti aj poslanec. Je podpredsedom Výboru NR SR pre zdravotníctvo a tieňovým ministrom zdravotníctva.

Ministerstvo životného prostredia

Anna Zemanová (SaS)

- Environmentalistka a poslankyňa. Je členkou Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a podpredsedníčkou poslaneckého klubu strany.

Veronika Remišová (Za ľudí)

- Pracovala v Európskej komisii a prednášala na Univerzite Komenského V rokoch 2016 - 2019 pôsobila ako poslankyňa za OĽaNO. V roku 2019 prestúpila do strany Andreja Kisku, v ktorej je podpredsedníčkou.

Ján Mizerák (Sme rodina)

- Tímlíder pre oblasť životné prostredie, lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel.

Vicepremiér pre informatizáciu

Tomáš Oparty (OĽaNO)

- Poistný matematik a poslanec. V minulosti pracoval v medzinárodných spoločnostiach a Národnej banke. Podniká v IT sektore.

Kiska predsedom parlamentu?!

Grigorij Mesežnikov, politológ

- Funkciu predsedu parlamentu má zvyčajne druhá najsilnejšia strana. V prípade Andreja Kisku je jasné, že o ministerské kreslo sa zrejme nebude uchádzať. Ale je to skúsený politik, bolo by namieste, keby mu pripadla jedna z najvýznamnejších ústavných funkcií, teda predseda parlamentu. On by nemal ísť nižšie. Ale, samozrejme, je to politická vec a oni získali len niečo pod 6 %.