Z 5 % v prieskumoch na 25 % vo voľbách: Čo spôsobilo raketový výstrel Igora Matoviča a OĽaNO

Z outsidera sa za pár mesiacov stal absolútny hegemón, ktorý po voľbách ovládol politický ring na Slovensku.

Prieskumy prisudzovali Igorovi Matovičovi a jeho hnutiu ešte na jeseň iba okolo 5 % a lavírovanie na hrane zvoliteľnosti. Po mohutnom kampaňovom finiši však dostal neskutočných vyše 25 % hlasov a funkcia premiéra by ho nemala minúť. Čo všetko mu k tomu dopomohlo? Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Matovič hovorí, že objednávku na premiéra mu vystavili ľudia. Jeho budúca vláda, zložená zrejme zo štyroch strán, je podľa neho jediným pokusom. Matovič mal každé volebné obdobie problém udržať svoj politický klub pohromade. Tentoraz sa neobáva, že by sa mu to rozpadlo. Už v nedeľu začal s povolebnými rokovaniami o zostavení vlády s Richardom Sulíkom z SaS a Andrejom Kiskom zo Za ľudí. Zamerať sa chce na „opravu základov krajiny“.

Sám považuje výsledok viac ako 25 % získaných hlasov za mimoriadny úspech, ale aj záväzok. Prieskumy mu ešte pred pár mesiacmi pripisovali len niečo nad 5 %. Matovič úspech pripisuje kandidátke, ktorú predstavil, aj programu, do ktorého zapojil voličov prostredníctvom internetovej ankety.

„Máme unesenú krajinu. Nefungujú základy, predávajú sa rozsudky, vraždení sú novinári. Rozhádať sa na kultúrno-etických témach, to by sa nám ľudia smiali a v živote by nám už nedali dôveru,“ povedal Matovič. „Parlamentné voľby sme vyhrali. Po 12 rokoch sme porazili mafiu, ktorú prezentuje strana Smer-SD. Dá sa hovoriť o dvojitej výhre pre naše hnutie. Chceli sme zastaviť vládu zlodejov a dosiahnuť to, aby Marian Kotleba mal čo najmenej percent. Oba ciele sme splnili,“ uzavrel.

Vzbudil očakávania

„Igor Matovič ako budúci premiér si musí byť vedomý toho, že vzbudil veľké očakávania,“ zhodnotila politologička Darina Malová. Voliči podľa nej čakajú, že naplní sľuby o dôslednejšom preverovaní korupcie a podnikne kroky smerom k tomu, aby sa Slovensko začalo ekonomickejšie rozvíjať.

Podľa politológa Samuela Abraháma bude budúca vláda s Borisom Kollárom stabilnejšia ako bez neho. „Keď budú štyria, všetci si budú vedomí toho, že nebudú tzv. king´s player. To znamená, aj keď jedna z malých vládnych strán odskočí, nemôže sa stať, že by vláda padla. Z toho pohľadu by bola stabilnejšia,“ povedal Abrahám. Podľa neho hlavne v prvom roku vlády zaktivizuje vládne strany jasný programový prienik v snahe ísť po mafiánoch spojených s politikou.

Hlavné dôvody úspechu podľa politologičky Viery Žúborovej

Konflikt so Smerom

- OĽaNO išlo prirodzene po línii vytvárania konfliktu so Smerom, ktorý predstavoval ten symbol mafi ánskeho štátu, voči ktorému matovičovci bojujú. Veľmi inštiktívne tušil, že toto je téma pre voličov a nie fašizmus.