Bára Očenášová z nového jojkárskeho seriálu Jenny: O boji s leukémiou som sa učila od kamarátky

Seriál, aký tu ešte nebol. Najnovší projekt TV JOJ sa pustil do naozaj ťažkej témy boja o život, ktorý musí zvádzať mladé dievča tvárou v tvár zákernej chorobe. Ľudia obvykle vnímajú svoj život podľa veku. Jenny tiež nie je výnimka.

Síce sa už stretla s tragédiou - smrteľnou nehodou mamy - ale až keď je sama v ohrození života, rozdelí sa jej bytie na „predtým“ a „potom“. Míľnikom, ktorý všetko mení, je leukémia.

Seriál Jenny sa nakrúcal priamo v dennej časti Kliniky detskej hematológie a onkológie v Bratislave, kam detskí pacienti cez pracovné dni chodia na ambulantnú liečbu a na podanie chemoterapie. Televízny štáb na klinike nakrúcal cez víkendy a po večeroch, keď tam už detskí pacienti neboli. O tom, ako to tam funguje, nám porozprávala prednostka kliniky Alexandra Kolenová, ktorá patrí k špičke medzinárodne uznávaných detských onkológov a je národným koordinátorom pre liečbu detskej akútnej leukémie.

Presne takúto náročnú rolu dostala v novom jojkárskom seriáli Bára Očenášová (18), maturantka štátneho Konzervatória v Bratislave, ktorú si na kastingu vybral režisér Peter Begányi. Prvé nakrúcanie v jej hereckej kariére, ako sama hovorí, bolo veľmi príjemné, pretože mala okolo seba skvelých ľudí, ktorí ju v práci podporili a vždy boli pozitívne naladení. Bára sa však musela vcítiť do postavy ťažko chorej Jenny. Kde pre to čerpala inšpiráciu?

„Často som sa o tom rozprávala s mojou kamarátkou, ktorá takýmto onkologickým ochorením trpela a veľmi mi pomohla v tom, ako to mám zahrať. Veľa vecí som si na základe toho aj pozisťovala a som jej veľmi vďačná, že sa mi zverila. Obdivujem ju, ako to všetko zvládla. A nielen ju, ale aj všetkých bojovníkov,“ hovorí mladá nádejná herečka.

Silná tanečníčka

Seriál TV JOJ prináša na o­brazovky náročnú tému choroby, ktorej čelí 15-ročná vášnivá tanečníčka Jenny. Tá žije len s otcom (Ján Koleník) a mladším bratom. Počas tréningu na tanečnú súťaž začne dievča pociťovať slabosť a príznaky choroby. Postupne sa cíti čoraz horšie, až jej organizmus v istom momente zlyháva. Aj keď dúfa, že je to len obyčajný vírus, z ktorého sa rýchlo vylieči, krutá realita onkologickej diagnózy prevráti život naruby jej aj celej rodine.

Otec, ktorý už prišiel pri tragickej nehode o manželku, sa cíti bezradný a mladšiemu bratovi chýba sestrička. Po počiatočnom šoku však Jenny v sebe objaví veľkú silu a rodina jej pomáha bojovať. Život je nevyspytateľný a aj v tom najhoršom období prináša čosi dobré. Jenny si v nemocnici nájde priateľa Olivera (Simon Štubniak) aj svojho strážneho anjela v podobe sestričky Laury (Táňa Pauhofová). Oporou sú pre ňu aj kamarátky tanečníčky, ktoré vnesú pohyb a rytmus aj za múry nemocnice...

Verím, že seriál dodá rodinám nádej

Alexandra Kolenová, prednostka Kliniky detskej hematológie

a onkológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave

Choroba dieťaťa je pre rodičov i dieťa samo vždy traumou. Keď ide o onkologické ochorenie, je to určite ešte ťažšie. Ako rodinu v takom prípade informujete o zdravotnom stave dieťaťa?

Na našom pracovisku sme zaviedli štandardný postup informovania rodičov a pacientov, a to v čase stanovenia diagnózy, pri relapse, pri prechode do paliatívnej starostlivosti vždy, keď si to rodina vyžiada. Štandardný rozhovor sa odohráva v tzv. rodinnej izbe. Je to pokojné, nerušené a príjemne upravené miesto. Prípravu na rozhovor a čas jeho konania dohodne s rodinou psychológ alebo ošetrujúci lekár. Pozývame oboch rodičov, prípadne aj starých rodičov alebo príbuzných. Prítomnosť samotného pacienta sa rieši individuálne. Záleží na jeho veku, nastavení rodičov, klinickom stave...

Malé deti totiž môžu pri rozhovore rodičov vyrušovať, psychológ alebo zdravotné sestry v spolupráci s rodičmi zabezpečia, aby bolo o malé dieťa počas konzultácie dobre postarané. Pacienti v staršom školskom veku a adolescenti sú na rozhovor pozývaní. Prítomní sú tu ošetrujúci lekár, lekár špecialista, ktorý je odborník pre danú diagnózu a psychológ. Rozhovor trvá 45 - 60 minút a podávame pri ňom informácie o povahe ochorenia, diagnostike, možnostiach liečby, nežiaducich účinkoch, prognóze... Snažíme sa vytvoriť pokojnú a bezpečnú atmosféru, aby sa rodičia mohli bez obáv opýtať rôzne otázky, ktoré ich trápia.

Keď je už tá diagnóza vonku, kto to zvláda lepšie? Detskí pacienti alebo ich rodičia?

To je veľmi individuálne podľa veku. Samozrejme ťažšie reagujú deti staršie ako 10 rokov, ktoré už mnohým veciam rozumejú...

Keď liečite deti, ako ďalej pracujete s ich rodičmi?

Máme na to psychosociálny tím - troch psychológov, muzikoterapeutku, sociálnu pracovníčku.

Pri onkologickej liečbe deti neraz musia zostať dlhodobo v nemocnici. Smú rodičia tráviť čas v priebehu celej liečby po ich boku?

Áno, môžu sa striedať a môžu prísť na návštevu aj súrodenci.

Zodpovedá podľa vás seriál Jenny realite?

Zatiaľ som videla len prvý diel a viac-menej asi áno, zodpovedá to našej realite. Ostatné zatiaľ neviem posúdiť, kedže som nevidela celý seriál.

Ako vnímate, že takýto seriál vznikol, a práve na vašom oddelení?

Verím, že pomôže v pozitívnej osvete a dodá nádej rodinám, v ktorých dieťa má leukémiu.