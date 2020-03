Ako sa darilo stranám v jednotlivých okresoch: OĽaNO víťazilo po celom Slovensku

Slovensko v parlamentných voľbách ovládlo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Podľa neoficiálnych výsledkov totiž zvíťazilo v 50 z celkového počtu 79 okresov. Druhá najsilnejšia strana vo voľbách Smer-SD dominovala v 25 okresoch. Víťazstvo v niektorom z okresov potom už zaknihovali iba dve strany, avšak ani jedna z nich sa do parlamentu napokon neprebojovala. Maďarská komunitná spolupatričnosť zvíťazila v troch okresoch a koalícia PS/Spolu dominovala v jednom okrese. Okrem toho získala najviac hlasov aj medzi Slovákmi v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku.

Vôbec najúspešnejším okresom pre víťazné hnutie OĽaNO sa po sčítaní 99,9 % všetkých zápisníc stala Skalica, kde získali 38,69 % platných hlasov. Druhý Smer-SD zase najlepší výsledok zaknihoval v Medzilaborciach so ziskom 34,23 %. Hnutiu Sme rodina sa najviac darilo v Žiari nad Hronom, kde získalo 11,88 % hlasov a Ľudová strana Naše Slovensko si najviac hlasov, 17,04 %, odnáša z okresu Krupina. Liberáli zo strany Sloboda a Solidarita zaznamenali najlepší výsledok v bratislavskom prvom okrese, a to 15,03 %, kým strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí si najlepší výsledok odniesla rovnako z okresu Bratislava I, a to takmer 12,7 %. V tomto bratislavskom okrese však vôbec najviac hlasov, vyše 23,6 %, získala koalícia PS/Spolu, ktorá však napokon zostala tesne pred bránami parlamentu.

Pri pohľade na výsledky podľa samosprávnych krajov je povolebná mapa jednofarebná. Vo všetkých totiž dominovalo hnutie OĽaNO, keď v každom v ôsmich krajov získalo viac ako 21 % hlasov. Najviac v Trnavskom kraji, a to 28,07 %, najmenej v Banskobystrickom so ziskom 21,69 % hlasov.