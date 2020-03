Matovič nezaháľa: S týmito stranami chce začať rokovať o vytvorení koalície

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič v nedeľu začne koaličné rokovania so zástupcami strán Sme rodina, Sloboda a solidarita (SaS) a Za ľudí.

Povedal to prostredníctvom telemostu v politickej relácií TV Joj Na hrane. Matovič označil výsledky volieb za „koniec zlého sna, ktorý sme tu 12 rokov nechcene snívali“. Podľa svojich slov si ešte pred pár týždňami myslel, že hnutie OĽaNO nebude po voľbách v pozícií strany, ktorá bude tvoriť budúcu vládu. „Nakoniec rozhodol najvyšší sudca – ľudia vo voľbách, ktorý rozhodli úplne inak. Poslední budú prvými. Chcel by som poďakovať všetkým voličom bez ohľadu na to, koho volili. Hlavne, že boli voliť,“ povedal.

Líder víťaznej strany zároveň potvrdil, že je pripravený byť premiérom. Jeho cieľom bude vytvorenie koalície so stranami Sme rodiny, Sloboda a Solidarita a Za ľudí, s ktorými by v parlamente celkovo dosiahli 95 poslaneckých kresiel, čiže ústavnú väčšinu. Matovič potvrdil aj záujem hnutia OĽaNO obsadiť straníckym nominantom post ministra vnútra. Na ministerskej stoličke si vie predstaviť rovno piatich ľudí zo svojho hnutia.

Prostredníctvom telemostu sa v relácií objavil aj súčasný premiér Peter Pellegirni (Smer-SD). Ten počas rozhovoru s moderátorom zablahoželal hnutiu OĽaNO k víťazstvu vo voľbách. Spomenul, že budúcnosť strany Smer bude teraz predmetom vážnej diskusie a nezaobíde sa bez výrazných zmien. Počet preferenčných hlasov podľa Pellegriniho ukazuje, že bolo správnym rozhodnutím postaviť ho ako volebného lídra kandidátky. Inak by voľby pre Smer-sociálnu demokraciu pravdepodobne dopadli ešte horšie. Premiér nepriamo naznačil, že bude mať záujem o pozíciu predsedu strany. Dodal, že očakáva najintenzívnejšiu diskusiu o budúcnosti Smeru v jeho doterajšej histórii. Občania podľa Pellegriniho ukázali, že teórie o výmene starých politikov za nových sa ukázali ako nesprávne. Ľudia podľa neho prejavili záujem o zmenu, no v podobe skúsených politikov.

Podľa neoficiálnych údajov vyhralo voľby OĽaNO s 25,02 %. Celkovo sa po započítaní 99,91 % zápisníc do parlamentu dostalo šesť strán. Na druhom mieste skončil Smer-SD s 18,29 % a tretiu priečku obsadila strana Sme rodina s 8,24 %. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených Štatistickým úradom SR, štvrtá pozícia patrí hnutiu Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko s 7,97 %. Do parlamentu sa ešte dostali dve strany demokratického bloku, a to SaS s 6,21 % a Za ľudí s 5,76 %. Koalícia PS/Spolu zostala s 6,96 % tesne pred bránami Národnej rady SR.