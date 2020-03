Boris Kollár otvorene: Prečo som nešiel za Matovičom do Trnavy

Akýkoľvek partner sa môže spoľahnúť na slovo hnutia Sme rodina alebo jeho lídra Borisa Kollára. Vyhlásil to šéf hnutia po spočítaní viac ako 70 percent hlasov v sobotných parlamentných voľbách. Zdôraznil však, že slovo dali najmä ľuďom, a toto slovo nezradia.

"Akýkoľvek partner sa môže spoľahnúť, že keď Kollár dá slovo alebo hnutie Sme rodina, tak to do bodky dodržíme. Ale my sme hlavne dali slovo ľuďom, a to mi nikdy, nikdy nezradíme," ubezpečil Kollár. Pripomenul, že i doteraz dodržali vždy to, čo sľúbili a neplánujú robiť inak ani naďalej.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Zdôraznil tiež, že nech budú v akejkoľvek vláde, bude hnutie pozerať na ľudí srdcom a sociálne istoty budú stopercentne garantované. Na otázku, v akej koalícii sa vidí, odpovedať zatiaľ nechcel, počkať si treba na 99 percent spočítaných hlasov. "Potom poviem, že je vymaľované," podotkol s tým, že sa vidí len v jednej koalícii.

Šéf KDH Alojz Hlina tuší, čo u Matoviča zafungovalo: Prečo ludia volili OĽaNO

Kollár opätovne pogratuloval Igorovi Matovičovi, ktorého hnutie je podľa predbežných neoficiálnych výsledkov víťazom volieb. "Keď budeme dobrou nevestou, Igor si nás nájde," skonštatoval. Zároveň vysvetlil, prečo neodcestoval za ním do Trnavy. Urobil tak kvôli ľuďom, ktorí mu pomáhali v kampani a prišli ho podporiť do volebnej centrály v bratislavskej Petržalke. Uraziť Matoviča týmto rozhodnutím však nechce.

Líder Sme rodina zároveň poďakoval všetkým podporovateľom a voličom, ktorí mu dali v parlamentných voľbách hlas.