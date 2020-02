Protesty v Čiernej Hore: Zákon o náboženstvách vyhnal ľudí do ulíc

Tisíce veriacich demonštrovali v sobotu v čiernohorskom hlavnom meste Podgorica proti novému náboženskému zákonu, informovala agentúra DPA.

Na základe zákona prijatého 27. decembra 2019 musia náboženské spoločenstvá predložiť dôkazy o vlastníctve svojho majetku spred roka 1918, keď sa Čierna Hora stala súčasťou Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov.

Srbská pravoslávna cirkev tvrdí, že opatrenia o potvrdení vlastníctva má za cieľ ponížiť ju. Vláda sa podľa cirkvi snaží vyvlastniť jej majetky vrátane kostolov, kláštorov a pozemkov. Cirkev od začiatku roka 2020 pravidelne organizuje protesty. Vládne úrady však tvrdia, že zákon má za cieľ vniesť poriadok do záznamov.

Čiernohorský prezident Milo Djukanovič Srbsko a Rusko obviňuje, že používa náboženské záležitosti na "mútenie vody" v jeho krajine. Srbská pravoslávna cirkev so sídlom v Belehrade je stále hlavným náboženským telesom v Čiernej Hore, ktorá takmer 90 rokov až do roku 2006 tvorila so Srbskom jeden štátny útvar.