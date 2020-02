Vlhovej tesne ušlo pódium: Skvelá jazda aj s boľavým kolenom

Petra Vlhová (24) je zatiaľ v talianskom La Thuile na priebežnom 4. mieste s časom 1:12:11 Petra sa preteku zúčastnila aj napriek problémom s chrupavkou v kolene.

Petra dostala včera injekciu s podpornou látkou pre chrupavku, aby dnes bola vrámci možností fit.



Prvé tri priečky vyzerajú následovne:

(Rakúsko) Nina Ortliebová (23) - 1:11:72

(Taliansko) Frederica Brignoneová (29) - 1:11:73

(Švajčiarsko) Corrine Suterová (25) - 1:11:80



Preteky sa nesú v duchu vyčíňajúceho koronavírusu. Ten má na svedomí obmedzený počet divákov. Podobne aj redaktori a moderátori si nesmú podávať ruky s organizátormi a od účastníkov preteku si musia držať odstup minimálne 1,5 metra.



Pre 23-ročnú Ortliebovú to bol premiérový triumf vo Svetovom pohári v kariére. Vlhová previedla napriek problémom s chrupavkou v kolene výbornú jazdu. Na trať sa spustila so štartovým číslom 16 a na prvých dvoch medzičasoch bola rýchlejšia ako líderka Ortliebová o sedem resp. osem stotín. V druhej polovici iba mierne stratila a napokon jej na pódium v predposlednom super-G v prebiehajúcom ročníku chýbalo 32 stotín sekundy.



V tejto sezóne sa už v super-G predtým dvakrát dostala do elitnej desiatky - v Bansku skončila šiesta a v Ga-Pa na deviatej priečke. Na konto jej do hodnotenia SP pribudlo 50 bodov, z tretej priečky stráca v celkovom poradí na Brignoneovú 189 bodov.



Ani v La Thuile neštartovala priebežne druhá žena celkového poradia seriálu Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá prerušila sezónu po úmrtí otca. Vlhová na ňu momentálne v SP stráca 36 bodov.

Preteky v La Thuile boli ohrozené pre šíriaci sa koronavírus v Taliansku, napokon ich FIS odobrila s obmedzeným počtom divákov i s viacerými ďalšími opatreniami. V nedeľu je na programe kombinácia.