Volieb sa zúčastňuje rekordný počet Slovákov žijúcich v zahraničí: Prečo sme sa rozhodli voliť

Dnešných volieb do Národnej rady SR sa zúčastňuje rekordný počet Slovákov žijúcich v zahraničí.

Viac ako 55.000 z nich požiadalo o možnosť voliť poštou, ďalší sa rozhodli prísť voliť osobne.

Darina so svojou rodinou pracuje už niekoľko rokov v Luxembursku. "Sme trojčlenná rodina. Všetci sme požiadali o voľbu poštou zo zahraničia. Obálky s volebnými lístkami sme dostali v poriadku. Aby sme mali istotu, že sa naše hlasy nestratia, poslali sme ich doporučene. Stálo nás to viac ako 24 eur, ale neľutujeme to. Kedy inokedy máme prejaviť záujem o veci verejné, ak nie teraz. S voľbou poštou sme nemali žiadny problém, viac problémov sme mali pri prezidentských voľbách, keď sme si museli kúpiť letenku na Slovensko, aby sme mohli voliť," uviedla Darina.

Roman odišiel zo Slovenska pred 14 rokmi, keď mal 19 rokov. "Čoraz viac sa zaoberám myšlienkou, že sa na Slovensko vrátim. Ale chcem sa vrátiť do krajiny, ktorá bude mať kvalitný vzdelávací systém, kde bude fungovať právny systém, kde sa nedevastuje životné prostredie a kde sa nerozkrádajú verejné zdroje. Zdá sa mi, že Slovensko takou krajinou momentálne nie je, a preto som sa rozhodol pre voľbu poštou. Obálka mi prišla, obratom som ju poslal a teraz už len s napätím čakám, ako to dopadne," prezradil 33-ročný Roman žijúci vo Francúzsku.

"V Sydney žijem už osem rokov, ale sledujem dianie na Slovensku, lebo sa chcem raz vrátiť. Okrem toho mám na Slovensku mamu aj brata, preto som sa rozhodol, že tento rok budem voliť. Záleží mi na tom, ako sa Slovensko bude vyvíjať po voľbách," informoval 35-ročný Michal žijúci v Austrálii.

Cestu z Prahy merali pre voľby do Brezovej pod Bradlom 30-ročná Erika a 34-ročný Peter. "Žijem už osem rokov v Prahe, ale pochádzam zo Slovenska. Situácia v rodnej krajine mi nie je ľahostajná, a preto som sa rozhodla prísť voliť osobne," uviedla Erika. Doplnil ju Peter: "Napriek väčšej vzdialenosti som sa rozhodol prísť voliť osobne. O tom, koho budem voliť, som sa už rozhodol skôr."