Brazílčan Gabriel Jesus načal deštrukciu Realu: S futbalom začal v base!

Mohol by sa stať novým Ronaldom, no priaznivci Manchestru Cuty by sa uspokojili ja s tým, aby bol nástupcom Sergia Agüera.

Gabriel Jesus pritom chcel nie tak dávno opustiť Premier League... Dnes je žolíkom kouča Pepa Guardiolu,

Jeho zaradenie do základnej zostavy City nie v strede poľa, ale na krídle, mnohých zaskočilo. No nakoniec sa ukázalo ako ďalší výborný taktický ťah Guardiolu. Gabriel Jesus dal vyrovnávajúci gól. „Pamätám si, že keď som začínal v Palmeiras, tiež som často hrával na tomto poste. Až neskôr zo mňa urobili stredového hráča. Mne je vlastne jedno, kde hrám. Dôležité je, aby sme vyhrávali. Ja idem na ihrisko vždy s týmto cieľom,“ prezradil rodák zo Sao Paula, ktorý priznal, že nikdy neveril, že by raz mohol hrať futbal na takejto úrovni. On totiž nezačal s futbalom na ulici, či pláži ako väčšina jeho brazílskych rodákov, ale na ihrisku jednej väznice.

„Keď to poviem, všetci sa chytajú za hlavu a myslia si, že som sedel, ale pravda je taká, že to bolo ihrisko pre strážnikov väznice Romao Gomes a nás – chudobné deti tam prichýlili,“ dodal Gabriel, ktorý na svohjom twitterovom profile zverejnil aj fotografiu ako vyzeral v roku 2014, keď jeho Brazília hostila svetový šampionát vo futbale. „Koľko by ste za mňa dali? Vtedy asi nič,“ doplnil ešte Brazílčan, ktorého objavili, keď mal šestnásť. Z tímu nádejí klubu Palmeiras sa o pár mesiacov sa stal najlepším strelcom súťaže do 17 rokov, keď v 22 zápasoch dal 37 gólov. Už tretí rok je hráčom Manchestru City, kde si od neho sľubujú zázraky.