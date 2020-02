Veľké ﬁnále reality šou Svadba na prvý pohľad: Manželské páry vyslovia posledný verdikt

Divácky obľúbená šou Svadba na prvý pohľad dnes dobehne do cieľa. V poslednej časti sa totiž manželské páry definitívne rozhodnú, či spolu zostanú, alebo si dajú zbohom.

Konečnému verdiktu predchádzala spoločná večera všetkých troch párov, kde Ivanovi (39) tvoriacemu pár s kontroverznou nevestou Luciou (30) rupli nervy. Desivé detaily, ktoré odprezentoval pri spoločnom stole šokovali všetkých prítomných, ktorým sa okamžite otvorili oči aj ohľadom ich vzťahov.

Večera, na ktorej sa stretli Júlia s Ľubom, Gabika so Stanom či Ivan s Luciou mala dusný priebeh. Zatiaľ čo prvé dva páry prišli v dobrej nálade, z Ivana a Lucie išlo toľko negatívnych emócií, že to zvyšok hostí nemohol prehliadnuť.povedal Ivan, ktorý prezradil aj to, že našiel svoju ženu polonahú vedľa iného muža v ich byte.

„Budú mať možnosť vidieť, ako tie druhé dvojice v rovnakej situácii reagovali a nejako sa s tým skonfrontujú,“ vysvetlila psychologička. „Keď sme sa rozprávali, prišli momenty, keď som videla, že nie je medzi nimi všetko v poriadku,“ povedala Júlia, ktorá Ľuba od začiatku držala za ruku a nešetrili ani bozkami. V rovnako dobrej nálade prišli aj Gabika so Stanom.

Po slovných útokoch medzi Ivanom a Luciou zostali všetci šokovaní. „Je mi ľúto, že to takto majú,“ povedala Gabika. Po odchode Ivana s Luciou, ktorí sa ani nerozlúčili, bolo na všetkých ostatných badať, že ich táto skúsenosť veľmi zasiahla. Boli radi, že oni majú doma partnera, ktorému môžu dôverovať. Aj táto skúsenosť im otvorila oči predtým, ako dnes vyslovia svoj verdikt, či s partnerom zostanú alebo nie.

Ako sa však zdá, medzi Júliou a Ľubom, či medzi Gabikou a Stanom, ktorí si nažívali relatívne pokojne a základy svojich vzťahov stavali na tolerancii, smiechu a pochopení toho druhého, je všetko na dobrej ceste. O spoločnom osude Ivana a Lucie je však zrejme už dávno rozhodnuté.

