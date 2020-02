Júlia zo Svadby na prvý pohľad: Teraz budem hovoriť ja! Odhalenie, ktorým si koleduje o problém

Koleduje si o veľký problém! Jednou z účinkujúcich v markizáckej šou Svadba na prvý pohľad je Bratislavčanka Júlia (24). Dievčina, ktorá pracuje ako manažérka, sa najnovšie prezentuje ako youtuberka.

Na internete zverejňuje videá, kde otvorene hovorí o zákulisí tejto kontroverznej šou. S úsmevom pritom neváhala zverejniť detaily, ktoré patria do interných záležitostí výroby tohto programu. Markíza je po týchto verejných príspevkoch, ktoré odhaľujú zákulisie a detaily televíznej svadby, v pozore. Čo za toto počínanie hrozí výrečnej neveste?

Bratislavčanka Júlia, ktorá je jednou z neviest v Svadba na prvý pohľad, sa rozhodla pustiť si jazyk na špacír. Pred rokom začala vyrábať videá, ktoré zverejňuje na kanáli youtube. Potom si však dala pauzu, lebo ako sama priznala, „po podpísaní zmluvy som súhlasila s tým, že nebudem zdieľať môj súkromný život na sociálnych sieťach, ako aj detaily šou“.

No hoci šou teraz ešte stále beží na obrazovkách, mladá youtuberka si vyhrnula rukávy a pustila sa do odhaľovania zákulisia tejto relácie. „Cieľom mojich videí je priblížiť, ako ten experiment v skutočnosti prebiehal, ako to na mňa a na Ľuba celé vplývalo a o čom to vlastne v skutočnosti celé bolo,“ hovorí Júlia, ktorá plánuje vyrábať dve videá týždenne. Už teraz však prezradila množstvo detailov, ktoré mali ostať pred verejnosťou ukryté.

Zastavoval sa jej rozum

Bez obalu napríklad odhaľuje, ako prebiehalo testovanie, na základe ktorého boli vybratí ľudia do tejto šou: „V prvej časti sme odpovedali na otázky, ktorých bolo dosť veľa, boli dosť divné, bolo ich tak okolo 200. Boli to otázky typu, že či by som preplávala oceán na drevenej loďke či aký pocit vo mne vzbudzuje zvuk dažďa. Pri niektorých otázkach sa mi pozastavoval rozum,“ spomína v jednom zo svojich videí prostoreká dievčina, ktorá dodala, že spolu s ostatnými podstúpila aj sedenie so psychologičkou, test atraktivity, čuchový test a genetické testy.

Neváhala pritom viackrát použiť aj logo tejto relácie. Samotná Markíza je po tomto smelom počínaní v pozore.Ak by došlo k nejakým porušeniam, budeme to riešiť,“ vyjadrila sa PR manažérka televízie Ľudmila Raceková. Hoci ambiciózna youtuberka a nevesta v jednej osobe zatiaľ po prstoch nedostala, po prekročení hraníc by sa celkom ľahko mohlo stať, že okrem kamery bude vyťahovať aj peňaženku.

Desaťtisícové „pálky“

Časti, ktoré sa aktuálne vysielajú, boli nakrútené už oveľa skôr. To, ako sa vyvíjajú vzťahy medzi súťažiacimi, si však musia nechať pre seba. Všetci účinkujúci tak stále nemôžu zo svojho života publikovať na sociálnych sieťach nič, čím by prezradili, ako ich príbeh dopadol. „Pokuta za porušenie niekoľkých zmluvných bodov je minimálne 11 000 eur,“ dozvedeli sme sa od dobre informovaného zdroja z televízie. Zmluvné sankcie platili aj pre účastníkov iných televíznych šou, kde sa rozdali pokuty vo výške desaťtisícok eur.